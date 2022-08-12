После ссоры мужчина начал стрелять в прохожих на улице. Затем он стрелял и в приехавших на место трагедии полицейских.

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Мужчина погиб в перестрелке со стражами порядка

В результате хаотических обстрелов погибли минимум 11 человек. Еще 6 человек получили ранения. Среди пострадавших есть дети, поскольку мужчина ходил по улицам и стрелял во всех, кого видел. Медиков к раненым злоумышленник не подпускал.

Также ранение в голову получил правоохранитель во время перестрелок.

Злоумышленник погиб в перестрелке со стражами порядка. Правда, местные СМИ предполагают, что мужчина мог покончить жизнь самоубийством.

Трагическая стрельба в Канаде

25 июля в городке Лэнгли в провинции Британская Колумбия в Канаде мужчина открыл огонь по бездомным.

Представитель полиции Канады заявил, что в результате стрельбы есть несколько жертв. Известно по меньшей мере об одном убитом человеке. Однако в полиции не уточнили, сколько человек были ранены, а сколько погибли.

Правоохранители подозревают, что такое преступление было целенаправленным.

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