Після сварки чоловік почав стріляти у перехожих на вулиці. Потім він стріляв і в поліцейських, які приїхали на місце трагедії.

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Чоловік загинув у перестрілці з правоохоронцями

Унаслідок хаотичних обстрілів загинули щонайменше 11 людей. Ще 6 людей зазнали поранень. Серед постраждалих є діти, оскільки чоловік ходив по вулицях і стріляв у всіх, кого бачив. Медиків до поранених зловмисник не підпускав.

Також поранення в голову отримав правоохоронець під час перестрілок.

Зловмисник загинув у перестрілці з правоохоронцями. Щоправда, місцеві ЗМІ припускають, що чоловік міг покінчити життя самогубством.

Трагічна стрілянина в Канаді

25 липня у містечку Ленглі в провінції Британська Колумбія в Канаді чоловік відкрив вогонь по безхатьках.

Представник поліції Канади заявив, що внаслідок стрілянини є декілька жертв. Відомо про щонайменше одну вбиту людину. Однак у поліції не уточнили, скільки осіб було поранено, а скільки загинуло.

Правоохоронці підозрюють, що такий злочин був цілеспрямованим.

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