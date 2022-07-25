Известно о по меньшей мере одном убитом человеке

Стрельба произошла утром в городке Лэнгли, неподалеку от Ванкувера. Местная полиция сообщила о серии перестрелок, подтвердив несколько жертв. Из-за стрельбы местные власти объявили чрезвычайную ситуацию.

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Первое сообщение о стрельбе в центре Лэнгли поступило в 06:15 по местному времени. После этого появилась информация о стрельбе возле городка Лэнгли.

В полиции заявили, что нападение было целенаправленным

Представитель полиции Канады заявил, что в результате стрельбы есть несколько жертв. Известно о по меньшей мере одном убитом человеке. Однако в полиции не уточнили, сколько человек было ранено, а сколько погибло.

Сообщается, что жертвами стали бездомные, и, по мнению полиции, нападение было целенаправленным.

К 7 утра один подозреваемый был задержан. В то же время в полиции выясняют, действовал ли подозреваемый самостоятельно. Поэтому, прежде чем объявить об отмене тревоги, в полиции хотят исключить версию, что стрелков было двое.



В Канаде мужчина открыл огонь по бездомным / Фото Ben Nelms/CBC

Полиция установила три места преступления всего в нескольких километрах друг от друга: одно в торговом центре Willowbrook, другое в казино Cascades и третье возле комиссионного магазина и автобусной остановки.

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На парковке Willowbrook Mall был замечен черный полицейский автомобиль с по меньшей мере 9 пулевыми отверстиями. На парковке у Willowbrook Mall полиция исследовала белый автомобиль и закрывала его номерные знаки.

Напомним. Утром 8 июля совершили нападение на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ. В политика выстрелили во время его уличного выступления. Синдзо Абэ получил огнестрельное ранение в правую часть шеи, после чего скончался.