Полиция сообщила, что мужчина с винтовкой открыл стрельбу в фудкорте, а вооруженный гражданский застрелил его. Преступник зашел в торговый центр Greenwood Park Mall с ружьем и несколькими магазинами патронов и начал стрелять в фудкорте.
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Среди пострадавших есть дети
По словам начальника полиции региона Джима Айсона, стрелял 22-летний мужчина, законно носивший огнестрельное оружие в торговом центре. Среди четырех пострадавших один мужчина и 12-летняя девочка. Ее состояние стабильное.
Полиция конфисковала подозрительный рюкзак, который был в ванной возле фудкорта.
Настоящим героем дня является гражданин, законно носивший огнестрельное оружие в том фудкорте и смог остановить стрелка почти сразу, как он начал,
– сказал полицейский.
В США в последнее время массовые стрельбы – не редкость. Для Гринвуда, где произошла стрельба, в этот вечер угрозы не было.
Случаи стрельбы в США
- В пригороде американского Чикаго в День независимости 4 июля произошла стрельба. В результате стрельбы погибли несколько человек и еще более 20 человек получили ранения. На параде находились сотни участников, часть из которых окровавлены после стрельбы. Также участие в мероприятии принимали дети. Стрельба вызвала хаос среди людей, которые начали убегать с парада и оставлять свои вещи – коляски, велосипеды и т.д.
- Накануне в США еще 18-летний парень устроил стрельбу в супермаркете Tops Friendly Markets в Баффало. Он убил 10 человек, а еще трое получили ранения. 18-летний Пейтон Гендрон транслировал нападение в прямом эфире. Он был одет в тактическую одежду и стрелял преимущественно в темнокожих.
- А 16 июня в американском штате Алабама нападающий открыл огонь в церкви, в результате погибли два человека, один получил ранения. Подозреваемый был заключен под стражу после стрельбы в епископальной церкви Святого Стефана в Вестовия-Хиллз, городе с населением около 34 тысяч человек.