Полиция сообщила, что мужчина с винтовкой открыл стрельбу в фудкорте, а вооруженный гражданский застрелил его. Преступник зашел в торговый центр Greenwood Park Mall с ружьем и несколькими магазинами патронов и начал стрелять в фудкорте.

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Среди пострадавших есть дети

По словам начальника полиции региона Джима Айсона, стрелял 22-летний мужчина, законно носивший огнестрельное оружие в торговом центре. Среди четырех пострадавших один мужчина и 12-летняя девочка. Ее состояние стабильное.

Полиция конфисковала подозрительный рюкзак, который был в ванной возле фудкорта.

Настоящим героем дня является гражданин, законно носивший огнестрельное оружие в том фудкорте и смог остановить стрелка почти сразу, как он начал,

– сказал полицейский.

В США в последнее время массовые стрельбы – не редкость. Для Гринвуда, где произошла стрельба, в этот вечер угрозы не было.

Случаи стрельбы в США