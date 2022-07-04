Полиция продолжает искать стрелка
Стрельба произошла утром 4 июля в городе Гайленд-Парк, расположенном на Северном берегу Чикаго. В результате стрельбы во время парада ко Дню Независимости погибли 5 человек и по меньшей мере 16 получили ранения.
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О состоянии раненых во время стрельбы пока не сообщается. Информация о количестве погибших также разнится. Репортер Sun-Times видел одеяла, уложенные на три окровавленных тела. Другие медиа пишут о двух – пяти погибшим.
По данным Associated Press, 19 человек были доставлены в больницы после стрельбы в пригороде Чикаго.
По состоянию на обед по местному времени полиция продолжала розыск человека, открывшего огонь. Как пишут СМИ, парад начался в 10 часов утра, однако его остановили из-за внезапных выстрелов.
На параде находились сотни участников, часть из которых окровавлены после стрельбы. Также участие в мероприятии принимали дети. Стрельба вызвала хаос среди людей, которые начали бежать из парада и оставлять свои вещи – коляски, велосипеды и т.д.
Момент, когда люди начали убегать – видео
Стрельба в Дании
- В датском Копенгагене 3 июля произошла стрельба в торговом центре. Неизвестный мужчина начал стрельбу, в результате несколько человек получили огнестрельные ранения.
- Впоследствии в полиции Дании рассказали, что 22-летний мужчина убил не менее трех человек. Стрелка уже задержали. Среди жертв стрелка были 40-летний мужчина и двое "молодых людей".
- Кроме этого, еще по меньшей мере 5 посетителей получили ранения. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.