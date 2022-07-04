Полиция продолжает искать стрелка

Стрельба произошла утром 4 июля в городе Гайленд-Парк, расположенном на Северном берегу Чикаго. В результате стрельбы во время парада ко Дню Независимости погибли 5 человек и по меньшей мере 16 получили ранения.

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О состоянии раненых во время стрельбы пока не сообщается. Информация о количестве погибших также разнится. Репортер Sun-Times видел одеяла, уложенные на три окровавленных тела. Другие медиа пишут о двух – пяти погибшим.

По данным Associated Press, 19 человек были доставлены в больницы после стрельбы в пригороде Чикаго.

По состоянию на обед по местному времени полиция продолжала розыск человека, открывшего огонь. Как пишут СМИ, парад начался в 10 часов утра, однако его остановили из-за внезапных выстрелов.

На параде находились сотни участников, часть из которых окровавлены после стрельбы. Также участие в мероприятии принимали дети. Стрельба вызвала хаос среди людей, которые начали бежать из парада и оставлять свои вещи – коляски, велосипеды и т.д.

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