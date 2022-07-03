Полиция Копенгагена сообщила, что офицеров отправили в торговый центр Field's после сообщений о стрельбе. Они посоветовали людям оставаться на месте и ждать помощи.

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В это время в торговом центре было много людей, потому что менее чем в миле от него на концертной площадке планировалось выступление Гарри Стайлза. Организаторы сообщили, что концерт пройдет по плану. Половина зрителей уже вошла в зал, когда произошло нападение.