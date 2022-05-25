Из них 14 – дети. Об этом сообщает американское издание, ссылаясь на слова губернатора города Грега Эбботта.

Заметьте В Германии неизвестный устроил стрельбу в гимназии: минимум 1 человек пострадал

В Техасе открыли стрельбу в школе: есть погибшие и раненые дети

По словам губернатора Грега Эбботта, четырнадцать учащихся и учитель погибли после стрельбы в начальной школе Робба в Увальде, штат Техас,

– говорится в сообщении.

Власти также объяснили, что стрелял 18-летний Сальвадор Рамос. Кроме чужих людей он ранил свою бабушку. Глава города Эббот объяснил: "Он (говорится о стрелке – 24 канал) ужасно убил 14 студентов и учителя".

Стрелка ликвидировали, раненые в больнице

Предварительно глава города сообщил, что стрелок был ликвидирован. В больницах находятся 15 раненых детей, пострадал также 45-летний мужчина. В критическом состоянии находятся 66-летняя бабушка и 10-летняя девочка.

Начальник полиции школьного округа Увальд Пит Арредондо на брифинге объяснил, что в школе учатся дети 2 – 4 класса.

"Сейчас следствие сообщает нам, что подозреваемый действовал один во время этого гнусного преступления", – рассказал Пит Арредондо.

Предварительно, ни СМИ, ни полиция не распространяла дополнительных деталей трагедии.

Последние трагические случаи стрельбы в мире

19 мая неизвестный устроил стрельбу в гимназии в немецком городе Бремерхафене. Минимум 1 человек погиб. Предварительно – еще один человек пострадал. Известно, что тяжелые ранения получил работник гимназии. Полиция арестовала стрелка. Предварительно известно, что он действовал в одиночку.

15 мая 18-летний парень в Штатах устроил стрельбу. Огонь открыл в супермаркете Tops Friendly Markets в Баффало. Он убил 10 человек, а еще трое получили ранения. Правоохранители его задержали. Известно, что нападавший купил оружие легально, а трагедию транслировал в прямом эфире.

12 апреля на станции метро в Нью-Йорке неизвестный в противогазе и строительном жилете открыл огонь по людям. Из-за этого минимум 13 человек пострадали. Тогда полиция искала нападавшего. Из-за трагедии частично прекратило движение метро.

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