З них 14 – діти. Про це повідомляє американське видання, посилаючись на слова губернатора міста Грега Ебботта.

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У Техасі відкрили стрілянину в школі: є загиблі та поранені діти

За словами губернатора Грега Еббота, чотирнадцять учнів і вчитель загинули після стрілянини в початковій школі Робба в Увальде, штат Техас,
– мовиться у повідомленні.

Влада також пояснила, що стріляв 18-річний Сальвадор Рамос. Окрім чужих людей, він поранив свою бабусю. Очільник міста Еббот пояснив: "Він (мовиться про стрілка – 24 канал) жахливо вбив 14 студентів та вчителя".

Стрілка ліквідували, поранені у лікарні

Попередньо очільник міста повідомив, що стрілка ліквідували. Натомість у лікарнях перебувають 15 поранених дітей, постраждав також 45-річний чоловік. У критичному стані перебуває 66-річна бабуся та 10-річна дівчинка.

Начальник поліції шкільного округу Увальд Піт Арредондо на брифінгу пояснив, що у школі навчаються діти 2 – 4 класу.

"Наразі слідство повідомляє нам, що підозрюваний діяв один під час цього мерзенного злочину", – розповів Піт Арредондо.

Попередньо, ані ЗМІ, ані поліція не поширювала додаткових деталей трагедії.

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