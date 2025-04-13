Загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 932 тисячі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 13 квітня 2025 року

  • Особового складу – близько 932 670 (+1220),
  • танків – 10603 (+12),
  • бойових броньованих машин – 22088 (+33),
  • артилерійських систем – 26163 (+71),
  • РСЗВ – 1362 (+0),
  • засобів ППО – 1128 (+1),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32425 (+147),
  • крилатих ракет – 3145 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43950 (+143),
  • спеціальної техніки – 3799 (+1).

Втрати ворога на 13 квітня 2025 рокуВтрати ворога на 13 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ