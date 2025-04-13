Общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 932 тысячи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Россия заплатила высокую цену за попытки прорыва: Сырский заявил о рекордных потерях войск

Потери врага на 13 апреля 2025 года

  • Личного состава – около 932 670 (+1220),
  • танков – 10603 (+12),
  • боевых бронированных машин – 22088 (+33),
  • артиллерийских систем – 26163 (+71),
  • РСЗВ – 1362 (+0),
  • средств ПВО – 1128 (+1),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 335 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 32425 (+147),
  • крылатых ракет – 3145 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 43950 (+143),
  • специальной техники – 3799 (+1).

Потери врага на 13 апреля 2025 годаПотери врага на 13 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ