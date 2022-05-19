Сейчас правоохранители допрашивают злоумышленника, устроившего стрельбу. В гимназию прибыли медики и родители учащихся.

Заметьте Стрельба в супермаркете американского Баффало: 10 погибших, нападавшего уже задержали

Слухи о двух преступниках не подтвердили

Выстрелы в гимназии раздались утром. Однако правоохранители уже задержали злоумышленника и увезли его в отделение полиции. В то же время, появились слухи о том, что нападавших было двое, но правоохранители этого пока не подтверждают, однако в здании школы проводят обыски.

Учащиеся старших классов до сих пор находятся в здании, забаррикадировавшись в своих классах. По данным СМИ, внутри гимназии сейчас не менее 200 учащихся.

Во время стрельбы один человек получил тяжкие ранения. В полиции сообщили, что это работник гимназии.

Для родителей создали горячую линию

Для родителей учеников, которые находятся в здании, создали горячую линию. Инициатором этого стала администрация учебного заведения. В гимназию уже прибыли немало родителей.

Также в гимназию прибыли волонтеры и местный пастор, чтобы позаботиться о детях после того, как они покинут помещение.

Кроме того, местные власти планируют создать центр помощи учащимся и родителям.

Последние громкие случаи стрельбы в мире

7 апреля в Тель-Авиве в Израиле неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погибли 2 человека и еще по меньшей мере 15 пострадали.

11 апреля в городе Сидар-Рапидс в США произошла стрельба в клубе Taboo . По свидетельству очевидцев, злоумышленник был один. Трагедия унесла жизни 2 человек, еще 10 получили ранения.

12 апреля неизвестный устроил стрельбу на одной из станций метро в Нью-Йорке, а затем скрылся в железнодорожный тоннель. Из-за этого по меньшей мере 13 человек получили ранения , а движение поездов метрополитена частично приостановили.

15 мая в американском городе Баффало 18-летний парень устроил стрельбу в супермаркете Tops Friendly Markets в Баффало. Он убил 10 человек, а еще трое получили ранения. Нападавшего задержали, но он не признает свою вину.

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