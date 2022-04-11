Стрельба произошла в ночном клубе Taboo. Очевидцы говорят, что стрелок был всего один.
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Произошедшее чрезвычайно тревожно, и в это время я просто помогаю полиции,
– сказал владелец клуба Мод Уильямс.
По его словам, о стрельбе он мало что знает.
Полиция также не говорит, что могло привести к трагедии и арестовано ли уже подозреваемого. Там только заверили, что угрозы населению города больше нет. Секретна также информация о состоянии раненых.
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