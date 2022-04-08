По словам волонтера, он принес помощь для Вооруженных Сил Украины в мэрию. Там у него с городским главой возник конфликт.
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Между мэром и волонтером произошла драка
Конфликт между мэром и волонтером перерос в драку. После этого городской глава Немирова выстрелил из автомата в воздух. К счастью, никто не пострадал.
Однако полиция задержала мэра Немирова на рабочем месте. Как выяснилось, ранее он был привлечен к уголовной ответственности.
Во время обысков у него изъяли автомат. Сейчас его действия квалифицируют как хулиганство.
Задержанный мэр Немирова / Фото Нацполиции