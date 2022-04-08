За словами волонтера, він приніс допомогу для Збройних Сил України до мерії. Там у нього з міським головою виник конфлікт.

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Між мером і волонтером сталася бійка

Конфлікт між мером та волонтером переріс у бійку. Після цього міський голова Немирова вистрілив з автомата в повітря. На щастя, ніхто не постраждав.

Однак поліція затримала мера Немирова на робочому місці. Як з'ясувалося, раніше він був притягнутий до кримінальної відповідальності.

Під час обшуків у нього вилучили автомат. Наразі його дії кваліфікують як хуліганство.



Затриманий мер Немирова / Фото Нацполіції