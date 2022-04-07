Про це стало відомо 6 квітня, але "Кобу" затримали ще у грудні 2021 року за статтею щодо кримінальних правопорушень за межами України.
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Суд застосував до "вора в законі" екстрадиційний арешт та відправив до СІЗО.
Іспанія розшукувала "Кобу"
З 2016 року "Кобу Руставського" розшукують правоохоронні органи Іспанії за вчинення особливо тяжких злочинів. Мовиться про створення злочинної організації, замовне вбивство у Франції та зберігання вкраденого майна.
Стверджують, що він був так званим "опікуном" "коронованих" представників злочинного світу Іспанії.
"Авторитета" передали Іспанії
5 квітня поліцейські передали "авторитета" іноземним колегам. В Іспанії злодію в законі" може загрожувати до 24 років ув'язнення.
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