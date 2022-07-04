Поліція продовжує шукати стрільця
Стрілянина сталася зранку 4 липня у місті Гайленд-Парк, яке розташоване на Північному березі Чикаго. Унаслідок стрілянини під час параду до Дня Незалежності загинуло 5 людей та щонайменше 16 отримали поранення.
До речі У США сталася стрілянина в церкві: є загиблі
Про стан поранених під час стрілянини поки що не повідомляється. Інформація про кількість загиблих також різниться. Репортер Sun-Times бачив ковдри, покладені на три закривавлені тіла. Інші медіа пишуть про двох – п'ятьох загиблих.
За даними Associated Press, 19 осіб були доставлені до лікарень після стрілянини в передмісті Чикаго.
Станом на обід за місцевим часом поліція продовжувала розшук людини, яка відкрила вогонь. Як пишуть ЗМІ, парад розпочався о 10 годині ранку, однак його зупинили через раптові постріли.
На параді були сотні учасників, частина з яких закривавлені після стрілянини. Також участь у заході брали діти. Стрілянина спричинила хаос серед людей, які почали тікати з параду та залишати свої речі – коляски, велосипеди тощо.
Момент, коли люди почали тікати – відео
Стрілянина у Данії
- У данському Копенгагені 3 липня сталася стрілянина у торговому центрі. Невідомий чоловік почав стрілянину, внаслідок декілька людей отримали вогнепальні поранення.
- Згодом у поліції Данії розповіли, що 22-річний чоловік вбив щонайменше трьох людей. Стрільця вже затримали. Серед жертв стрілка були 40-річний чоловік та двоє "молодих людей".
- Окрім цього, ще щонайменше 5 відвідувачів зазнали поранень. Троє постраждалих перебувають у важкому стані.