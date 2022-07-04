Поліція назвала число жертв стрілянини в Копенгагені – зловмисника вже затримали

Насильство з використанням зброї є відносно рідкісним явищем у Данії. Наразі причини вчинку нападника – невідомі.

До теми Невідомий влаштував стрілянину у торговому центрі Копенгагена: є постраждалі

Зловмисника вже затримала поліція

Інспектор копенгагенської поліції Сорен Томассен розповів, що 22-річного данця, який влаштував стрілянину в одному з найбільших торгових центрів Скандинавії Field's, вже затримали. Жодних ознак, що до злочину були причетними інші люди, немає. Однак поліція продовжує проводити розслідування. За словами Томассена, наразі занадто рано говорити про мотиви стрілянини.

Очевидці розповіли, що деякі люди сховалися у магазинах, коли пролунали постріли. Інші ж втікали, утворюючи панічну тисняву. Одним зі свідків злочину був 53-річний ІТ-консультант Ганс Крістіан Штольц, який привів своїх доньок подивитися на концерт Гаррі Стайлза, що мав відбутися ввечері біля торгового центру.

Це чистий жах. Це жахливо. Ви можете ставити собі питання, як людина може вчинити таке з іншою людиною, але це понад... понад усього можливого,

– розповів чоловік.

За словами Томассена, серед жертв стрілка були 40-річний чоловік років та двоє "молодих людей". Окрім цього, ще щонайменше 5 відвідувачів зазнали поранень. Троє постраждалих перебувають у важкому стані.

Дивіться фото з місця події / Фото The Associated Press

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За словами очевидця, нападник пишався своїм вчинком

Інспектор копенгагенської поліції розповів, що перші повідомлення про стрілянину правоохоронці отримали о 17:37. Підозрюваного затримали за 11 хвилин. Томассен зауважив, що нападник був "етнічним данцем" – так зазвичай описують білошкірих людей.

Данська телекомпанія TV2 опублікувала фотографію зловмисника, який тримав гвинтівку. Її зробив очевидець стрілянини Махді Аль-Вазі.

"Він мав дуже жорстокий і злий вигляд. Він розмовляв зі мною і під час того, як я його знімав, сказав, що вона (гвинтівка – 24 канал) – несправжня. Здавалося, що він дуже пишався тим, що робив", – зазначив Аль-Вазі.



Чоловік вбив щонайменше 3 людини / Фото Махді Аль-Вазі

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна зазнала "жорстокого нападу".

"Це незрозуміло. Роздирає душу. Безглуздо. Наша прекрасна і зазвичай така безпечна столиця змінилася за частку секунди", – додала прем'єрка.

Люди в паніці вибігали надвір

На фото з місця події видно, як люди у паніці вибігають з торгового центру. Після стрілянини дуже багато озброєних поліцейських патрулювали територію. Також біля торгового центру були автомобілі пожежної служби.

Інший свідок трагедії Лауріц Хермансен розповів, що він був у магазині одягу зі своєю сім'єю, коли почув 3 чи 4 гучні постріли.

"Це звучало так, наче постріли лунали просто біля магазину", – додав чоловік.

Після інциденту концерт Гаррі Стайлза скасували. Також Королівський палац Данії повідомив, що зустріч із наслідним принцом Фредеріком, пов'язана із велогонкою Тур де Франс, також не відбудеться. Її планували провести на королівській яхті у Соннерборзі.

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