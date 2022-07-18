Поліція повідомила, що чоловік з гвинтівкою відкрив стрілянину в фудкорті, а озброєний цивільний застрелив його. Злочинець зайшов до торгового центру Greenwood Park Mall із рушницею та кількома магазинами набоїв і почав стріляти у фудкорті.
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Серед постраждалих є діти
За словами начальника поліції регіону Джима Айсона, стріляв 22-річний чоловік, який законно носив вогнепальну зброю в торговому центрі. Серед чотирьох постраждалих є один чоловік та 12-річна дівчинка. Її стан стабільний.
Поліція конфіскувала підозрілий рюкзак, який був у ванній біля фудкорту.
Справжнім героєм дня є громадянин, який законно носив вогнепальну зброю в тому фудкорті та зміг зупинити стрілка майже одразу, як він почав,
– сказав поліцейський.
У США останім часом масові стрілянини – не рідкість. Для Грінвуда, де сталась стрілянина, цього вечора загрози не було.
Випадки стрілянини в США
- У передмісті американського Чикаго на День незалежності 4 липня сталася стрілянина. Унаслідок стрілянини загинуло декілька людей та ще понад 20 осіб зазнали поранень. На параді були сотні учасників, частина з яких закривавлені після стрілянини. Також участь у заході брали діти. Стрілянина спричинила хаос серед людей, які почали тікати з параду та залишати свої речі – коляски, велосипеди тощо.
- Напередодні у США ще 18-річний хлопець влаштував стрілянину у супермаркеті Tops Friendly Markets у Баффало. Він вбив 10 людей, а ще троє зазнали поранень. 18-річний Пейтон Гендрон транслював напад у прямому ефірі. Він був одягнутий у тактичний одяг і стріляв переважно в темношкірих.
- А 16 червня в американському штаті Алабама нападник відкрив вогонь в церкві, внаслідок цього загинуло дві людини, та одна отримала поранення. Підозрюваного взяли під варту після стрілянини в єпископальній церкві Святого Стефана у Веставія-Хіллз, місті з населенням близько 34 тисячі осіб.