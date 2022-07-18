Поліція повідомила, що чоловік з гвинтівкою відкрив стрілянину в фудкорті, а озброєний цивільний застрелив його. Злочинець зайшов до торгового центру Greenwood Park Mall із рушницею та кількома магазинами набоїв і почав стріляти у фудкорті.

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Серед постраждалих є діти

За словами начальника поліції регіону Джима Айсона, стріляв 22-річний чоловік, який законно носив вогнепальну зброю в торговому центрі. Серед чотирьох постраждалих є один чоловік та 12-річна дівчинка. Її стан стабільний.

Поліція конфіскувала підозрілий рюкзак, який був у ванній біля фудкорту.

Справжнім героєм дня є громадянин, який законно носив вогнепальну зброю в тому фудкорті та зміг зупинити стрілка майже одразу, як він почав,

– сказав поліцейський.

У США останім часом масові стрілянини – не рідкість. Для Грінвуда, де сталась стрілянина, цього вечора загрози не було.

Випадки стрілянини в США