Стрельба произошла в городке Хайленд-Парк севернее Чикаго на побережье озера Мичиган. По центральной улице города 4 июля прошел торжественный парад. Во время этого парада злоумышленник забрался на крышу одного из зданий с помощью лестницы в переулке. После чего открыл огонь по людям, собравшимся на празднование.

В то же время Подозреваемого в смертельной стрельбе в ТЦ Копенгагена отправили в психбольницу

В результате стрельбы погибли шесть человек – пять человек на месте стрельбы, еще один человек – в больнице. Еще 36 получили ранения или травмы. По данным местных СМИ, среди раненых четверо или пятеро детей, один из которых в тяжелом состоянии. Самой младшей жертве нападения 8 лет, самому старшему пострадавшему – 85 лет.

Что известно о стрелке

После начала стрельбы полиция обнаружила и место, откуда велся огонь. Но самого стрелка там уже не было, но была винтовка, из которой он стрелял.

Сразу после этого полиция объявила подозреваемого в стрельбе в розыск – 22-летнего Роберта Кримо. Они опубликовали его фотографию и автомобиль, на котором он мог передвигаться.



Сообщение о розыске Роберта Кримо / Иллюстрация Lake County Sheriff's Office

Через несколько часов он был задержан. Сначала полиция обнаружила автомобиль подозреваемого, а впоследствии после преследования Роберт Кримо сдался правоохранителям.

Полиция заявила, что не знает, что являлось мотивом стрельбы в Хайленд-Парк.

Посты в социальных сетях и другие онлайн-сообщения, написанные учетными записями, связанными либо с Кримо, либо с его рэперским псевдонимом Awake The Rapper, часто содрежали насильственные изображения или сообщения. На записях был изображен мужчина с физическими характеристиками и татуировками на лице, похожими на фотографии подозреваемого.

Например, одно музыкальное видео, опубликованное на YouTube, показывало рисунки фигурки, которая держит винтовку, перед другой фигурой, раскинутой на земле. На другом видео показана фигурка, истекающая кровью перед полицейскими машинами.

Однако принадлежала ли эта учетная запись лично подозреваемому – пока доподлинно неизвестно. Она была закрыта сразу после того, как полиция назвала имя подозреваемого в стрельбе.