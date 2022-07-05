Подозреваемому в стрельбе, которого задержали на месте происшествия, избрали меру пресечения в виде пребывания в психиатрическом отделении закрытого типа до 28 июля. В полиции заявили, что 22-летний датчанин и до этого состоял на учете у психиатров.

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В то же время суд запретил называть как имя подозреваемого, так и пострадавших в результате стрельбы.

Стрельба произошла в торговом центре Field's в Копенгагене. Там находилось немало людей, ведь рядом планировался концерт Гарри Стайлза. После стрельбы его отменили.

Пострадавшие в результате стрельбы в Копенгагене: есть погибшие и раненые

В результате стрельбы три человека погибли. Это 17-летний парень и девушка из Дании и 46-летний россиянин, проживавший в Копенгагене.

Еще семь человек получили огнестрельные ранения – пять женщин и двое мужчин. Четверо из них получили серьезные ранения – они находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии. Это две гражданки Дании 19 и 40 лет, 50-летний гражданин Швеции и 16-летняя гражданка Швеции.

Три человека получили легкие ранения в результате обстрела. Это 15-летняя и 17-летняя гражданка Дании и 45-летний гражданин Афганистана, проживавший в Дании.

Еще 20 человек получили легкие травмы при эвакуации из торгового центра.

Откуда у подозреваемого оружие

Полиция сообщила, что задержала подозреваемого спустя 13 минут после получения первого вызова скорой помощи. А на момент задержания у него была "винтовка и патроны".

В то же время полиция пытается установить, откуда подозреваемый мог взять оружие. Ведь в Дании действуют достаточно значительные ограничения на владение огнестрельным оружием.

Заявитель на лицензию на огнестрельное оружие в Дании должен пройти проверку, учитывающую криминальное и психическое здоровье. Только лицензированные владельцы оружия могут законно приобрести, владеть или передавать огнестрельное оружие или боеприпасы. Заявители на получение лицензии на владение оружием в Дании должны указать истинную причину владения огнестрельным оружием, например охота, стрельба по мишеням, коллекционирование.

Датская полиция в понедельник подтвердила, что подозреваемый стрелок не имел разрешения

Последний крупный инцидент со стрельбой в Копенгагене произошел в 2015 году, когда вооруженный мужчина напал на форум свободы слова, на котором выступал скандальный карикатурист Ларс Уилкс, убив одного человека и ранив трех других.

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