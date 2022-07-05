Підозрюваному у стрілянині, якого затримали на місці події, обрали запобіжний захід у вигляді перебування у психіатричному відділені закритого типу до 28 липня. У поліції заявили, що 22-річний датчанин і до цього перебував на обліку у психіатрів.

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Водночас суд заборонив називати як ім'я підозрюваного, так і постраждалих внаслідок стрілянини.

Стрілянина сталася в торговому центрі Field's в Копенгагені. Там перебувала чимала кількість людей, адже поруч планувався концерт Гаррі Стайлза. Після стрілянини його скасували.

Постраждалі внаслідок стрілянини в Копенгагені: є загиблі та поранені

Внаслідок стрілянини троє людей загинуло. Це 17-річні хлопець та дівчина з Данії, та 46-річний росіянин, який проживав в Копенгагені.

Ще семеро осіб отримали вогнепальні поранення – п'ятеро жінок та двоє чоловіків. Четверо з них отримали серйозні поранення – вони перебувають у лікарні в критичному, але стабільному стані. Це дві громадянки Данії 19 та 40 років, 50-річний громадянин Швеції та 16-річна громадянка Швеції.

Троє людей отримали легкі поранення внаслідок обстрілу. Це 15-річна та 17-річна громадянки Данії та 45-річний громадянин Афганістану, який проживав у Данії.

Ще 20 людей отримали легкі травми під час евакуації з торгового центру.

Звідки у підозрюваного зброя

Поліція повідомила, що затримала підозрюваного через 13 хвилин після отримання першого виклику швидкої допомоги. А на момент затримання у нього була "гвинтівка та патрони".

Водночас поліція намагається встановити, звідки підозрюваний міг взяти зброю. Адже в Данії діючи доволі значні обмеження на володіння вогнепальною зброєю.

Заявник на ліцензію на вогнепальну зброю в Данії повинен пройти перевірку, яка враховує кримінальне та психічне здоров'я. Лише ліцензовані власники зброї можуть законно придбати, володіти або передавати вогнепальну зброю чи боєприпаси. Заявники на отримання ліцензії на володіння зброєю в Данії повинні вказати справжню причину володіння вогнепальною зброєю, наприклад, полювання, стрільба по мішенях, колекціонування.

Датська поліція в понеділок підтвердила, що підозрюваний стрілець не мав дозволу

Останній великий інцидент зі стріляниною в Копенгагені стався у 2015 році, коли озброєний чоловік напав на форум свободи слова, на якому виступав скандальний карикатурист Ларс Вілкс, убивши одну людину та поранивши трьох інших.

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