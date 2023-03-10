Стрельба в немецком Гамбурге: среди раненых украинка

В немецком Гамбурге 9 марта в молитвенном доме произошла жестокая стрельба. В МИД Украины заявили, что среди пострадавших есть украинка.

Представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии 24 Каналу сообщил, что в результате стрельбы в молитвенном доме Гамбурга получила ранение гражданка Украины.

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Угроз жизни украинки – нет

По его словам, сейчас ей предоставляется необходимая медицинская помощь, угроз жизни нет.

Генеральное консульство Украины в Гамбурге взаимодействует с немецкими правоохранителями в контексте расследования нападения, устанавливает связь с родными пострадавшей. В ближайшее время украинский консул также посетит больницу, чтобы предоставить нашей гражданке консульскую помощь,

– подчеркнул Николенко.

Стрельба в Гамбурге: что известно

В немецком Гамбурге поздно вечером 9 марта произошла стрельба во время организованного "Свидетелями Иеговы" мероприятия. В результате погибли восемь человек, и нападающий, вероятно, среди погибших.

Человек силой проник в здание религиозной общины, в которой проходило богослужение с участием до 50 человек.

По данным СМИ, устроивший стрельбу мужчина в прошлом сам принадлежал к этой религиозной общине. Немецкие власти квалифицируют этот акт как умышленное убийство. Правоохранители предполагают, что преступник был один.

Полицейские находились неподалеку во время стрельбы и через несколько минут были на месте преступления – а затем "очень быстро проникли на территорию".

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал смертельную стрельбу жестоким актом насилия.

"Плохие новости из Гамбурга. Несколько членов "Церкви Иеговы" стали жертвами жестокого акта насилия минувшей ночью. Мои мысли с ними и их семьями. И с силами безопасности, которые выполняли нелегкую миссию", – написал он в социальных сетях.