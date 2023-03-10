Стрілянина у німецькому Гамбурзі: серед поранених українка

У німецькому Гамбурзі 9 березня в молитовному домі сталася жорстока стрілянина. У МЗС України заявили, що серед постраждалих є українка.

Речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі 24 Каналу повідомив, що внаслідок стрілянини в молитовному домі Гамбурга отримала поранення українська громадянка.

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Загроз життю українки – немає

За його словами, зараз їй надається необхідна медична допомога, загроз життю немає.

Генеральне консульство України в Гамбурзі взаємодіє із німецькими правоохоронцями в контексті розслідування нападу, встановлює зв‘язок із рідними постраждалої. Найближчим часом український консул також відвідає лікарню, аби надати нашій громадянці консульську допомогу,

– підкреслив Ніколенко.

Стрілянина у Гамбурзі: що відомо

У німецькому Гамбурзі пізно ввечері 9 березня сталася стрілянина під час організованого "Свідками Єгови" заходу. Унаслідок цього загинули вісім людей, і нападник, ймовірно, серед загиблих.

Чоловік силою проник до будівлі релігійної громади, в якій проходило богослужіння за участю до 50 осіб.

За даними ЗМІ, чоловік, який влаштував стрілянину, в минулому сам належав до цієї релігійної громади. Німецька влада кваліфікує цей акт як умисне вбивство. Правоохоронці припускають, що злочинець був один.

Поліцейські перебували неподалік під час стрілянини й через кілька хвилин були на місці злочину – а потім "дуже швидко проникли на територію"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав смертельну стрілянину жорстоким актом насильства.

"Погані новини з Гамбурга. Кілька членів "Церкви Єгови" стали жертвами жорстокого акту насильства минулої ночі. Мої думки з ними та їхніми сім'ями. І з силами безпеки, які виконували нелегку місію", – написав він у соціальних мережах.