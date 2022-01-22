Риск нового штамма, бустер против Омикрона: новости о коронавирусе 22 января
Источник:24 канал
В ООН предупредили о риске нового штамма коронавируса, хуже Омикрона. Для борьбы с Омикроном не обойтись без бустера, считают исследователи в США. В оранжевой зоне уже находится 10 областей. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 января.
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За вчерашний день, 21 января, в Украине обнаружили 22 473 новых случая заражения коронавирусом. Известно, что среди пациентов 2 838 детей и 535 медработников.
В больницы госпитализировали 2 608 человек с наличием или симптомами коронавируса. К сожалению, умерли еще 136 человек.
Важно В Минздраве заявили, что жесткого локдауна не будут вводить, но есть нюанс
В то же время удалось побороть болезнь чуть ли не вдвое больше украинцам за сутки, чем новых обнаружений – 4 610 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки
Больше всего больных обнаружили на Львовщине – за сутки более 3 тысяч. На втором месте по количеству новых случаев – Ивано-Франковская область – более 2 тысяч.
- Киев – 1 744;
- Винницкая область – 1 005;
- Волынская область – 512;
- Днепропетровская область – 785;
- Донецкая область – 701;
- Житомирская область – 879;
- Закарпатская область – 682;
- Запорожская область – 246;
- Ивано-Франковская область – 2 284;
- Киевская область – 743;
- Кировоградская область – 100;
- Луганская область – 291;
- Львовская область – 3 293;
- Николаевская область – 283;
- Одесская область – 1 079;
- Полтавская область – 549;
- Ровненская область – 828;
- Сумская область – 1 355;
- Тернопольская область – 923;
- Харьковская область – 1 159;
- Херсонская область – 334;
- Хмельницкая область – 1 064;
- Черкасская область – 357;
- Черновицкая область – 848;
- Черниговская область – 429.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы тестирования
За сутки осуществили 114 648 тестирований, в частности: методом ПЦР – 65 319, методом ИФА – 6 958, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 42 371
Общая ситуация с COVID-19
Всего за все время пандемии в Украине коронавирусом инфицировались 3 842 011 человек. Выздоровели – 3 580 878 человек. К сожалению, зафиксировали 99 129 летальных случаев.
Всего провели 17 455 150 ПЦР-тестирований.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала
Вакцинация в Украине
Источник: Минздрав
В целом за сутки 21 января в Украине 91 310 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 31 848 человек.
Актуально С каждым днем – все больше COVID-больных за сутки в Украине: почти 22,5 тысячи
В то же время вторую дозу получили – 32 863 человека. Тогда как дополнительной дозой привили 748 человек, а бустерную дозу получил 25 851 человек.
Общая картина вакцинаций
С начала вакцинальной кампании привили 15 141 199 человек, из них:
- получили первую дозу – 15 141 197;
- две дозы – 14 443 593 человека;
- получили дополнительную дозу – 12 689 украинцев;
- бустерную дозу – 193 211 человек.
Всего провели 29 790 690 прививок.Внимание! Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года.
Какие вакцины использовали
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 615 824,
- Coronavac – 4 880 741,
- AstraZeneca – 1 632 066,
- Moderna – 1 504 701,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала
Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала
Оранжевая зона расширилась
На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине, области переходят из желтой в оранжевую зону карантина. Сегодня в оранжевой зоне находятся такие области:
- Ивано-Франковска – в регионе целых 3 критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций);
- Ровненская;
- Сумская;
- Черновицкая;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Житомирская;
- Черниговская;
- Винницкая;
- Хмельницкая.
Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала
В КГГА ответили, пойдут ли школьники на дистанционное обучение
Источник: Минздрав
В Киеве и в целом по Украине фиксируют серьезные вспышки коронавируса. В КГГА заявили, что школы столицы пока работают в обычном режиме, однако решение о дистанционном обучении будет принимать каждое учреждение отдельно.
Сколько украинцев может повторно заболеть COVID-19, заразившись Омикроном
Источник: ТСН
В Украине уже есть немало повторных случаев заболевания COVID-19, вызванных Омикроном. 10% украинцев, которые уже ранее болели COVID-19, могут повторно заболеть, инфицировавшись новым штаммом коронавируса Омикрон.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 22 января в мире обнаружили более 346 миллионов больных коронавирусом и зафиксировали более чем 5,5 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Италия, Великобритания и Испания.
В Польше рекорд по количеству больных
Источник: твиттер Минздрава Польши
В Польше в течение суток 21 января коронавирусом заразились 36 665 человек. Такое количество больных составляет рекорд с начала пандемии.
Также известно, что 284 пациента умерли:
- 67 человек – непосредственно из-за COVID-19;
- 81 пациент – из-за сопутствующих заболеваний.
Кстати, до этого самый высокий показатель заболеваемости коронавирусом за сутки в Польше зафиксировали еще 1 апреля 2021 года – 35 253 заболевших.
Министр обороны Израиля заболел COVID-19
Источник: Times of Israel
Министр обороны Израиля Бени Ганц заболел коронавирусом. При этом чиновник получил 4 дозы вакцины против болезни. Отмечают, что Ганц чувствует себя хорошо. Он объясняет это тем, что получил 4 прививки.
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Следующий штамм может быть хуже Омикрона, – ООН
Источник: Xinhua
В Организации Объединенных Наций считают, что скоро может появиться новый штамм коронавирусной инфекции. Вариант может быть еще хуже, чем Омикрон. Они считают, что миру стоит перейти в режим "чрезвычайной ситуации" в борьбе с распространением коронавируса.
В чем опасность ОмикронаВ Минздраве назвали Омикрон самым заразным штаммом коронавируса. Он имеет значительно более короткий инкубационный период, чем другие. Также штамм передается в 7 раз быстрее, чем доминантный ранее вариант Дельта. Человек, заразившийся Омикроном, может инфицировать других уже в первые сутки болезни. По сравнению с предыдущими вариантами коронавируса, дети стали чаще инфицироваться Омикроном.
Некоторые страны планируют открыть границы в 2022 году
Источник: I News
Еще в начале пандемии некоторые страны ввели суровую политику въезда, запрещая пересекать границу иностранным туристам. Впрочем, в 2022 году большинство из них решило пересмотреть установленные правила. Так, власти некоторых стран начали поэтапное открытие границ, другие – лишь анонсировали возможность въезда некоторым группам туристов.
Без бустера Омикрон не преодолеть, – исследователи США
Источник: Associated Press
Действующие вакцины против COVID-19 все еще помогают в борьбе со штаммом Омикрон. Однако ревакцинация значительно улучшает защиту против инфекции.
Ученые заявили, что третья доза вакцины была по меньшей мере на 90% эффективной для предотвращения инфицирования и госпитализации из-за COVID-19, как во время Дельта, так и Омикрона.