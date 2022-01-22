Ризик нового штаму, бустер проти Омікрону: новини про коронавірус 22 січня

22 січня 2022 , 16:17
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

В ООН попередили про ризик нового штаму коронавірусу, гіршого за Омікрон. Для боротьби з Омікроном не обійтися без бустера, вважають дослідники у США. У помаранчевій зоні вже перебуває 10 областей. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 січня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За вчора, 21 січня, в Україні виявили 22 473 нових випадків зараження коронавірусом. Відомо, що серед пацієнтів 2 838 дітей та 535 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 2 608 людей з наявністю або симптомами коронавірусу. На жаль, померли ще 136 осіб.

Важливо У МОЗ заявили, що жорсткого локдауну не вводитимуть, але є нюанс

Водночас вдалося побороти недугу ледь не удвічі більше українцям за добу, ніж нових виявлень – 4 610 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Найбільше хворих виявили на Львівщині – за добу понад 3 тисячі. На другому місці за кількістю нових випадків – Івано-Франківська область – понад 2 тисячі.

  • Київ – 1 744;
  • Вінницька область – 1 005;
  • Волинська область – 512;
  • Дніпропетровська область – 785;
  • Донецька область – 701;
  • Житомирська область – 879;
  • Закарпатська область – 682;
  • Запорізька область – 246;
  • Івано-Франківська область – 2 284;
  • Київська область – 743;
  • Кіровоградська область – 100;
  • Луганська область – 291;
  • Львівська область – 3 293;
  • Миколаївська область – 283;
  • Одеська область – 1 079;
  • Полтавська область – 549;
  • Рівненська область – 828;
  • Сумська область – 1 355;
  • Тернопільська область – 923;
  • Харківська область – 1 159;
  • Херсонська область – 334;
  • Хмельницька область – 1 064;
  • Черкаська область – 357;
  • Чернівецька область – 848;
  • Чернігівська область – 429.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестування

За добу здійснили 114 648 тестувань, зокрема: методом ПЛР – 65 319, методом ІФА – 6 958. досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 371

Загальна ситуація з COVID-19

Усього за весь час пандемії в Україні коронавірусом інфікувалось 3 842 011 осіб. Одужало – 3 580 878 людей. На жаль, зафіксували 99 129 летальних випадків;

Загалом провели 17 455 150 ПЛР-тестувань.


Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу

Вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

​​Загалом за добу 21 січня в Україні 91 310 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 848 людей.

Актуально З кожним днем – все більше COVID-хворих за добу в Україні: майже 22,5 тисячі

Натомість другу дозу – 32 863 людини. Тоді як додатковою дозою щепили 748 людей, а бустерну дозу отримала 25 851 людина.

Загальна картина вакцинацій

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 141 199 людей, з них:

  • отримали першу дозу – 15 141 197;
  • дві дози – 14 443 593 людини;
  • отримали додаткову дозу – 12 689 українців;
  • бустерну – 193 211 людей.

Загалом провели 29 790 690 щеплень.

Увага! Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року.

Які вакцини використовували 

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 615 824,
  • Coronavac – 4 880 741,
  • AstraZeneca – 1 632 066,
  • Moderna – 1 504 701,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.


Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу


Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

Помаранчева зона розширилась

На тлі погіршення ситуації з коронавірусом в Україні, області переходять з жовтої у помаранчеву зону карантину. Сьогодні в помаранчевій зоні перебувають такі області:

  1. Івано-Франківська – у регіоні цілих 3 критичних показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій);
  2. Рівненська;
  3. Сумська;
  4. Чернівецька;
  5. Львівська;
  6. Тернопільська;
  7. Житомирська;
  8. Чернігівська;
  9. Вінницька;
  10. Хмельницька.

Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

У КМДА відповіли, чи підуть школярі на дистанційне навчання

Джерело: МОЗ

У Києві та загалом по Україні фіксують серйозні спалахи коронавірусу. У КМДА заявили, що школи столиці поки що працюють у звичайному режимі, однак рішення про дистанційне навчання ухвалюватиме кожен заклад окремо.

Скільки українців може повторно захворіти на COVID-19, заразившись Омікроном

Джерело: ТСН

В Україні вже є чимало повторних випадків захворювання на COVID-19, спричинених Омікроном. 10% українців, які вже раніше хворіли на COVID-19, можуть повторно занедужати, інфікувавшись новим штамом коронавірусу Омікроном.

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 22 січня у світі виявили понад 346 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,5 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Велика Британія та Іспанія.

Міністр оборони Ізраїлю захворів на COVID-19

Джерело: Times of Israel

Міністр оборони Ізраїль Бені Ганц захворів на коронавірус. При цьому чиновник отримав 4 дози вакцини проти недуги. Наголошують, що Ганц почувається добре. Він пояснює це тим, що отримав 4 щеплення.

Зверніть увагу Чому не слід сподіватися на антитіла після того, як перехворіли на COVID-19

Наступний штам може бути гіршим за Омікрон, – ООН

Джерело: Xinhua

В Організації об'єднаних націй вважають, що скоро може з'явитися новий штам коронавірусної інфекції. Варіант може бути ще гіршим, ніж Омікрон. Він вважає, що світу варто перейти в режим "надзвичайної ситуації" у боротьбі з поширенням коронавірусу.

У чому небезпека Омікрону


У МОЗ назвали Омікрон найзаразнішим штамом коронавірусу. Він має значно коротший інкубаційний період, ніж інші. Також штам передається в 7 разів швидше, ніж домінантний раніше варіант Дельта. Людина, яка заразилася Омікроном, може інфікувати інших вже у першу добу хвороби. У порівнянні з попередніми варіантами коронавірусу, діти стали частіше інфікуватися Омікроном.

Деякі країни планують відкрити кордони у 2022 році

Джерело: I News

Ще на початку пандемії, деякі країни запровадили сурову політику в'їзду, забороняючи перетинати кордон іноземним туристам. Утім, у 2022 році більшість із них вирішило передивитися встановлені правила. Так, влада деяких країн почала поетапне відкриття кордонів, інші – лише анонсували можливість в'їзду деяким групам туристів.

Без бустера Омікрон не подолати, – дослідники США

Джерело: Associated Press

Чинні вакцини проти COVID-19 все ще допомагають у боротьбі зі штамом Омікрон.О днак ревакцинація значно покращує захист проти інфекції.

Науковці заявили, що третя доза вакцини була щонайменше на 90% ефективною для запобігання інфікування та госпіталізації через COVID-19, як під час Дельта, так і Омікрону.

Автор: Аліна Оліховська