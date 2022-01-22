До лікарень госпіталізували 2 608 людей з наявністю або симптомами коронавірусу. На жаль, померли ще 136 осіб.

Важливо У МОЗ заявили, що жорсткого локдауну не вводитимуть, але є нюанс

Водночас вдалося побороти недугу ледь не удвічі більше українцям за добу, ніж нових виявлень – 4 610 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Найбільше хворих виявили на Львівщині – за добу понад 3 тисячі. На другому місці за кількістю нових випадків – Івано-Франківська область – понад 2 тисячі.

  • Київ – 1 744;
  • Вінницька область – 1 005;
  • Волинська область – 512;
  • Дніпропетровська область – 785;
  • Донецька область – 701;
  • Житомирська область – 879;
  • Закарпатська область – 682;
  • Запорізька область – 246;
  • Івано-Франківська область – 2 284;
  • Київська область – 743;
  • Кіровоградська область – 100;
  • Луганська область – 291;
  • Львівська область – 3 293;
  • Миколаївська область – 283;
  • Одеська область – 1 079;
  • Полтавська область – 549;
  • Рівненська область – 828;
  • Сумська область – 1 355;
  • Тернопільська область – 923;
  • Харківська область – 1 159;
  • Херсонська область – 334;
  • Хмельницька область – 1 064;
  • Черкаська область – 357;
  • Чернівецька область – 848;
  • Чернігівська область – 429.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестування

За добу здійснили 114 648 тестувань, зокрема: методом ПЛР – 65 319, методом ІФА – 6 958. досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 371

Загальна ситуація з COVID-19

Усього за весь час пандемії в Україні коронавірусом інфікувалось 3 842 011 осіб. Одужало – 3 580 878 людей. На жаль, зафіксували 99 129 летальних випадків;

Загалом провели 17 455 150 ПЛР-тестувань.


Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу