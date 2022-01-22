До лікарень госпіталізували 2 608 людей з наявністю або симптомами коронавірусу. На жаль, померли ще 136 осіб.
Важливо У МОЗ заявили, що жорсткого локдауну не вводитимуть, але є нюанс
Водночас вдалося побороти недугу ледь не удвічі більше українцям за добу, ніж нових виявлень – 4 610 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Найбільше хворих виявили на Львівщині – за добу понад 3 тисячі. На другому місці за кількістю нових випадків – Івано-Франківська область – понад 2 тисячі.
- Київ – 1 744;
- Вінницька область – 1 005;
- Волинська область – 512;
- Дніпропетровська область – 785;
- Донецька область – 701;
- Житомирська область – 879;
- Закарпатська область – 682;
- Запорізька область – 246;
- Івано-Франківська область – 2 284;
- Київська область – 743;
- Кіровоградська область – 100;
- Луганська область – 291;
- Львівська область – 3 293;
- Миколаївська область – 283;
- Одеська область – 1 079;
- Полтавська область – 549;
- Рівненська область – 828;
- Сумська область – 1 355;
- Тернопільська область – 923;
- Харківська область – 1 159;
- Херсонська область – 334;
- Хмельницька область – 1 064;
- Черкаська область – 357;
- Чернівецька область – 848;
- Чернігівська область – 429.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи тестування
За добу здійснили 114 648 тестувань, зокрема: методом ПЛР – 65 319, методом ІФА – 6 958. досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 371
Загальна ситуація з COVID-19
Усього за весь час пандемії в Україні коронавірусом інфікувалось 3 842 011 осіб. Одужало – 3 580 878 людей. На жаль, зафіксували 99 129 летальних випадків;
Загалом провели 17 455 150 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу