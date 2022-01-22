До лікарень госпіталізували 2 608 людей з наявністю або симптомами коронавірусу. На жаль, померли ще 136 осіб.

Важливо У МОЗ заявили, що жорсткого локдауну не вводитимуть, але є нюанс

Водночас вдалося побороти недугу ледь не удвічі більше українцям за добу, ніж нових виявлень – 4 610 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Найбільше хворих виявили на Львівщині – за добу понад 3 тисячі. На другому місці за кількістю нових випадків – Івано-Франківська область – понад 2 тисячі.

Київ – 1 744;

Вінницька область – 1 005;

Волинська область – 512;

Дніпропетровська область – 785;

Донецька область – 701;

Житомирська область – 879;

Закарпатська область – 682;

Запорізька область – 246;

Івано-Франківська область – 2 284;

Київська область – 743;

Кіровоградська область – 100;

Луганська область – 291;

Львівська область – 3 293 ;

; Миколаївська область – 283;

Одеська область – 1 079;

Полтавська область – 549;

Рівненська область – 828;

Сумська область – 1 355;

Тернопільська область – 923;

Харківська область – 1 159;

Херсонська область – 334;

Хмельницька область – 1 064;

Черкаська область – 357;

Чернівецька область – 848;

Чернігівська область – 429.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестування

За добу здійснили 114 648 тестувань, зокрема: методом ПЛР – 65 319, методом ІФА – 6 958. досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 371

Загальна ситуація з COVID-19

Усього за весь час пандемії в Україні коронавірусом інфікувалось 3 842 011 осіб. Одужало – 3 580 878 людей. На жаль, зафіксували 99 129 летальних випадків;

Загалом провели 17 455 150 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу