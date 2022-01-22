В больницы госпитализировали 2 608 человек с наличием или симптомами коронавируса.

Важно В Минздраве заявили, что жесткий локдаун не будут вводить, но есть нюанс

В то же время удалось побороть недуг едва ли не вдвое больше украинцам за сутки, чем новых выявлений – 4 610 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Больше всего больных обнаружили на Львовщине за сутки более 3 тысяч. На втором месте по количеству новых случаев – Ивано-Франковская область – более 2 тысяч.

  • Киев – 1 744;
  • Винницкая область – 1 005;
  • Волынская область – 512;
  • Днепропетровская область – 785;
  • Донецкая область – 701;
  • Житомирская область – 879;
  • Закарпатская область – 682;
  • Запорожская область – 246;
  • Ивано-Франковская область – 2 284;
  • Киевская область – 743;
  • Кировоградская область – 100;
  • Луганская область – 291;
  • Львовская область – 3 293;
  • Николаевская область – 283;
  • Одесская область – 1 079;
  • Полтавская область – 549;
  • Ровенская область – 828;
  • Сумская область – 1 355;
  • Тернопольская область – 923;
  • Харьковская область – 1 159;
  • Херсонская область – 334;
  • Хмельницкая область – 1 064;
  • Черкасская область – 357;
  • Черновицкая область – 848;
  • Черниговская область – 429.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирования

За сутки осуществили 114 648 тестирований, в частности: методом ПЦР – 65 319, методом ИФА – 6 958. исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 42 371

Общая ситуация с COVID-19

Всего за все время пандемии в Украине коронавирусом инфицировалось 3 842 011 человек. Выздоровело – 3 580 878 людей. К сожалению, зафиксировали 99 129 летальных исходов;

Всего провели 17 455 150 ПЦР-тестирований.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / инфографика 24 канала