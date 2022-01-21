Однак окремі області країни можуть перейти у червону зону карантину. Усе це зважаючи на епідеміологічну ситуацію в регіонах та поширення штаму Омікрон.
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За його словами, таких обмежень, які були у 2020 році, не планують вводити.
Ігор Кузін – головний санлікар
"Під час хвилі Омікрону планується застосування таких же обмежень карантинних. Єдине, що будемо стимулювати місцеві органи влади більш активно застосовувати вимоги помаранчевої зони".
Він наголосив, що помаранчева зона є попереджувальною.
Червона зона розширюватиметься
Проте, зважаючи на епідеміологічну ситуацію в регіонах, першою до червоної зони може увійти Івано-Франківська область – там стрімко погіршується ситуація.
"Величезна кількість випадків, яка підтверджена лабораторно. Дуже велика кількість госпіталізацій. Відсоток або тренд до госпіталізації зростає до 70% впродовж однієї доби. Тобто велика кількість людей госпіталізується одночасно", – пояснив Кузін.
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При запровадженні червоного рівня епіднебезпеки зберігаються всі попередні обмеження, а також забороняється:
- робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,
- робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,
- проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
- робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
В червоній зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.
У разі введення червоного рівня епідемічної небезпеки заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат.Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу