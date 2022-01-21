За минулу добу додалась ще й Чернігівщина. Регіон знову потрапив до помаранчевого рівня епіднебезпеки захворюваності на коронавірус.

Важливо В Україні за добу – понад 20 тисяч нових COVID-хворих: у яких областях найбільше

Так, в області за минулу добу перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування. На сьогодні він становить 22,6%, при нормі не більше 20%.

Загалом в помаранчеві зоні перебувають такі області:

Івано-Франківська – там усі показники критичні (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій);

Критичний показник нових випадків у таких областях:

Рівненській;

Сумській;

Чернівецькій;

Тернопільській;

Житомирській;

Чернігівській.

Критична динаміка госпіталізацій спостерігається у Львівській області. Усі інші регіони України – наразі жовті.

Ситуація в інших регіонах

Рівень захворюваності по країні зростає – нині 323 на 100 тисяч населення. Натомість оптимальний показник – не більше 75 на 100 тисяч людей.

Коефіцієнт виявлення випадків інфікування становить 16% при нормі не більше 20. Натомість охоплення тестування перебуває на рівні 1 349 при мінімальній нормі 300 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо! В Україну повертається червона зона карантину, в неї може потрапити Івано-Франківська область. Також у Львові готуються посилити карантин.



Зони карантину в Україні / Інфографіка МОЗ

Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу