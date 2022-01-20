Зокрема, учнів 5 – 11 класів планують перевести на дистанційне навчання. Також це стосується гуртків та секцій.

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У Львові стрімко зростає кількість хворих на COVID-19

Через стрімке зростання хворих на коронавірус штаб з протидії COVID-19 напрацював низку рішень щодо життя Львова в умовах карантину. Міська комісія з питань ТЕБ і НС розгляне їх 21 січня.

Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко розповів, що за останній тиждень у місті фіксують нову хвилю захворюваності, яка швидко поширюється.

За останній день ми зафіксували понад 700 нових випадків захворювання. Також ми проаналізували рівень захворюваності за різними категоріями, і бачимо, що близько 10% водіїв громадського транспорту є хворі,

– зауважив посадовець.

Середній відсоток захворюваності працівників комунальної сфери становить 8%. Однак на деяких підприємствах, які займаються прибиранням чи іншими технологічними роботами, вона перебуває на рівні 30 – 40%.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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Які обмеження можуть ввести у місті

За словами Москаленка, найкритичніша ситуація є з дітьми. Тому 20 січня штаб порекомендував низку рішень, які ще повинна розглянути міська комісія ТЕБ та НС. Зокрема, перехід учнів 5- 11 класів на онлайн-навчання з 24 січня.

Діти, ймовірно, навчатимуться дистанційно протягом 2 тижнів. Також в онлайн-формат планують перевести усі позашкільні заклади, які можливо, – мистецькі школи, секції, гуртки, УДЮМКи.

"Будемо звертатися до всіх організаторів подій, щоб перенести ці події або не проводити, тому що це зайва кількість контактів, яких станом на зараз потрібно уникнути", – додав посадовець.

За словами Москаленка, також на засіданні запропонують додаткові обмеження щодо перебування людей на площах, маскового режиму, дезінфекції тощо. Окрім цього, у Львові планують прийняти рішення про переведення міста до помаранчевої зони.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу