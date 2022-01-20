Вишам також рекомендують навчати студентів онлайн. Остаточне рішення щодо відновлення дистанційного навчання прийматимуть міські комісії з питань ТЕБ та НС.

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Старшокласників хочуть перевести на дистанційне навчання

За словами заступника голови ЛОДА Віталія Загайного, під час засідання обласної комісії ТЕБ і НС 19 січня вирішили, що учнів 5 – 11 класів потрібно перевести на дистанційне навчання. Розпочати онлайн-навчання планують з 24 січня.

Спостерігається збільшення частки дитячого контингенту, які піддаються захворюванню більше, аніж це було раніше. Тому ми запропонували зараз утриматися від офлайн-навчання і поки проводити навчання у режимі онлайн,

– зауважив посадовець.

Наразі студенти вишів перебувають на канікулах. Тож відновити їхнє навчання також пропонують дистанційно.

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Остаточне рішення приймуть міські комісії ТЕБ і НС

За словами Загайного, на засіданні обласної комісії ТЕБ і НС був і заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Він розповів, що наразі у міській раді узгоджують питання, які завтра розглядатимуть на засіданні комісії.

Найперше вони стосуватимуться роботи освітніх закладів через складну ситуацію із кількістю хворих на коронавірус дітей та високу динаміку госпіталізацій. Москаленко також зауважив, що маленьких пацієнтів із COVID-19 вже почала приймати дитяча лікарня на Пилипа Орлика.

У коментарі ZAXID.NET Загайний розповів, що рішення про переведення школярів на онлайн-навчання має рекомендаційний характер. Чи навчатимуть дітей дистанційно, вирішуватимуть, як і раніше, місцеві комісії ТЕБ і НС.



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