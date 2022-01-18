За словами Садового, вдосконалення логістики лікування хворих і робота сімейних лікарів "на випередження" допоможуть швидше одужати й уникнути ускладнень. Окрім цього, вони здатні мінімізувати навантаження на медичну систему.

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У Львові зросла кількість хворих на COVID-19

Садовий розповів, що у Львові – досить висока динаміка захворюваності на коронавірус, зокрема й серед дітей.

Тому я б хотів, щоб ми краще скоординували наші дії. Статистика показує, що у школах через хвороби відсутня приблизно одна тисяча дітей, але я також маю інформацію, що вже кілька тисяч дітей є хворі. Тому нам треба працювати на випередження,

– додав міський голова.

За його словами, львівські лікарні мають досить хорошу медикаментозну базу, щоб мінімізувати наслідки перебігу захворюваності. Однак важливо вчасно все зробити.

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Самолікування – неефективне

Керівниця центру терапії лікарні швидкої медичної допомоги Марта Сайко та завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні Наталія Матолінець наголосили, що від вчасних скерувань лікарів і розпочатого лікування залежить дуже багато.

За словами медиків, самолікування – неефективне. Ба більше – воно може завдати значної шкоди. Тому на початку хвороби не варто призначати сильні ліки, противірусні, антибіотики та гормональну терапію. Натомість треба дотримуватися визначеного протоколу лікування.

"Хворих стало більше, тому просимо, щоби на лікування потрапляли вчасно, а особливо ті люди, які мають обтяжені супутні патології", – зауважила Сайко.

Під час наради також зауважили, що у медзакладах є достатньо необхідних препаратів для лікування пацієнтів з COVID-19, зокрема й моноклональних антитіл. Тож львів'ян закликають при появі перших симптомів коронавірусу одразу звертатися до своїх сімейних лікарів.



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