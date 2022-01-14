В інфекційній лікарні зараз лікують понад 100 хворих на COVID-19. Кількість госпіталізованих зростає.

До теми "Вперше не був на Різдво вдома": у Львові COVID-19 атакує з новою силою

Завідувачка 4 відділення обласної інфекційної лікарні Таміла Алексанян припустила, що нова хвиля коронавірусу буде найстрашнішою.

Мій особистий прогноз, що ця хвиля буде найсмертоноснішою, найважчою. Ліжок, кисню, ліків та лікарів не вистачатиме. Дивлячись, що робиться зараз в західній Європі і Америці – нас чекає така ж висока і стрімка хвиля, яка налетить раптово. Таміла Алексанян Завідувачка 4 відділення обласної інфекційної лікарні

Причини нової хвилі

Ріст кількості нових хворих на коронавірус медики пов'язують із:

новорічно-різдвяними святами;

низьким рівнем вакцинації;

повернення заробітчан додому.

Нову хвилю коронавірусу на Львівщині медики прогнозують вже на початок лютого. Поки регіон перебуває у жовтій зоні, як і більшість областей.

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