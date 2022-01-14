В інфекційній лікарні зараз лікують понад 100 хворих на COVID-19. Кількість госпіталізованих зростає.
До теми "Вперше не був на Різдво вдома": у Львові COVID-19 атакує з новою силою
Завідувачка 4 відділення обласної інфекційної лікарні Таміла Алексанян припустила, що нова хвиля коронавірусу буде найстрашнішою.
Мій особистий прогноз, що ця хвиля буде найсмертоноснішою, найважчою. Ліжок, кисню, ліків та лікарів не вистачатиме. Дивлячись, що робиться зараз в західній Європі і Америці – нас чекає така ж висока і стрімка хвиля, яка налетить раптово.
Причини нової хвилі
Ріст кількості нових хворих на коронавірус медики пов'язують із:
- новорічно-різдвяними святами;
- низьким рівнем вакцинації;
- повернення заробітчан додому.
Нову хвилю коронавірусу на Львівщині медики прогнозують вже на початок лютого. Поки регіон перебуває у жовтій зоні, як і більшість областей.
Львівщина готується до нової хвилі COVID-19: дивіться відео
Ситуація з COVID-19 на Львівщині: головне
- Станом на 14 січня кількість львів'ян з підтвердженим діагнозом COVID-19 від початку пандемії – 102 059 особи.
- Загалом у Львівській області – 225 081 підтверджених випадки.
- За час пандемії в області померли від вірусу 6 093 людини, а вилікувалися – 211 545.