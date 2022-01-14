В инфекционной больнице сейчас лечат более 100 больных COVID-19. Количество госпитализированных растет.
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Заведующая 4 отделением областной инфекционной больницы Тамила Алексанян предположила, что новая волна коронавируса будет самой страшной.
Мой личный прогноз, что эта волна будет самой смертоносной, самой тяжелой. Коек, кислорода, лекарств и врачей не будет хватать. Смотря, что делается сейчас в западной Европе и Америке – нас ждет столь же высокая и стремительная волна, которая налетит внезапно.
Причины новой волны
Рост количества новых больных коронавирусом медики связывают с:
- новогодне-рождественскими праздниками;
- низким уровнем вакцинации;
- возвращением заробитчан домой.
Новую волну коронавируса во Львовской области медики прогнозируют уже на начало февраля. Пока регион находится в желтой зоне, как и большинство областей.
Львовщина готовится к новой волне COVID-19: смотрите видео
Ситуация с COVID-19 во Львовской области: главное
- По состоянию на 14 января количество львовян с подтвержденным диагнозом COVID-19 с начала пандемии – 102 059 человек.
- Всего во Львовской области – 225 081 подтвержденный случай.
- За время пандемии в области умерли от вируса 6 093 человека, а вылечились – 211 545.