За прошедшие сутки добавилась еще и Черниговщина. Регион вновь попал в оранжевый уровень эпидопасности заболеваемости коронавирусом.
Важно В Украине за сутки более 20 тысяч новых COVID-больных: в каких областях больше всего
Так, в области за минувшие сутки превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. На сегодня он составляет 22,6%, при норме не более 20%.
В целом в оранжевой зоне находятся следующие области:
- Ивано-Франковска – там все показатели критические (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций);
Критический показатель новых случаев в таких областях:
- Ровненской;
- Сумской;
- Черновицкой;
- Тернопольской;
- Житомирской;
- Черниговской.
Критическая динамика госпитализаций наблюдается во Львовской области. Все остальные регионы Украины – пока желтые.
Ситуация в других регионах
Уровень заболеваемости по стране растет – сейчас 323 на 100 тысяч населения. Оптимальный показатель – не более 75 на 100 тысяч человек.
Коэффициент выявления случаев инфицирования составляет 16% при норме не более 20. Зато охват тестирования находится на уровне 1 349 при минимальной норме 300 на 100 тысяч населения.
Зоны карантина в Украине / Инфографика Минздрава
Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала