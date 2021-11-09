В России иеромонаха приговорили к 18 годам за развращение мальчиков

В России иеромонаха приговорили к 18 годам за развращение несовершеннолетних. Вместе с ним за решетку отправили и его помощника-звонаря.

Иеромонах и его помощник частично признали свою вину. Следствие по делу длилось почти 2 года.

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Жертвами стали более 50 детей

Иеромонаха Спиридона, настоятеля одного из храмов в еврейском автономном округе в России, задержали еще в ноябре 2019 года после обращения одной из местных жительниц. Священнослужителя отстранили от исполнения служебных обязанностей.

По данным следствия, иеромонах еще с 2007 года занимался развращением несовершеннолетних, принуждением к половым контактам и производством детской порнографии. Также священник периодически употреблял алкоголь и наркотики вместе с детьми.

В общей сложности следствию известно о 51 жертве иеромонаха. В двух случаях сообщником священника был звонарь. Последний занимался развращением не менее 3 детей отдельно от иеромонаха Спиридона.

Теперь священник проведет в тюрьме 18 лет, а его помощник – 12 лет.

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