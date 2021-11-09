У Росії ієромонаха засудили на 18 років за розбещення хлопчиків

У Росії ієромонаха засудили на 18 років за розбещення неповнолітніх. Разом із ним за ґрати відправили і його помічника-дзвонаря.

Ієромонах і його помічник частково визнали свою провину. Слідство у справі тривало майже 2 роки.

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Жертвами стали понад 50 дітей

Ієромонаха Спиридона, настоятеля одного із храмів у єврейському автономного округу в Росії, затримали ще у листопаді 2019 року після звернення однієї з місцевих мешканок. Священнослужителя відсторонили від виконання службових обов'язків.

За даними слідства, ієромонах ще з 2007 року займався розбещенням неповнолітніх, примусом до статевих контактів та виробництвом дитячої порнографії. Також священник періодично вживав алкоголь та наркотики разом з дітьми.

Загалом слідству відомо про 51 жертву ієромонаха. У двох випадках спільником священника був дзвонар. Останній займався розбещенням щонайменше 3 дітей окремо від ієромонаха Спиридона.

Тепер священник проведе у в'язниці 18 років, а його помічник – 12.

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