Безопаснее вообще не лечиться: в России из больниц и аптек изымают десятки тысяч пачек лекарства

Санкции против России эффективно работают. Импортозамещение дошло и до фармакологии. Но и здесь не всё гладко. Из аптек изымают десятки тысяч бракованных упаковок лекарства против аллергии.

Как сообщают местные СМИ, из больниц в России изымают большую партию гормонального препарата преднизолон, передает 24 Канал. Речь идет о трех сериях раствора для внутривенного и внутримышечного введения. В общей сложности – 40 тысяч упаковок.

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Десятки тысяч бракованных упаковок

Отзывают "Преднизолон Эльфа", произведенный в Индии компанией "Индус Фарма Пвт. Лтд". Как выяснилось, в этом препарате обнаружили "механические включения". Это делает лекарства опасными для использования. Об отзывной кампании сообщили на сайте Росздравнадзора.

"Отзыв направлен на защиту интересов пациентов, при этом с момента официального отзыва серий препарата прекращается их применение в медицинских организациях и реализация через аптечную сеть. Это никак не повлияет на обеспеченность населения и лечебной сети этим препаратом, поскольку рынок снабжен препаратами преднизолона", – говорят в ведомстве.

Чем могут быть "механические включения" Речь идет о множестве факторов. Среди них – выпадение осадка, изменение цвета препарата, наличие посторонних предметов, например, осколков стекла.

Следовательно, чтобы спасти пациентов от потенциальной угрозы, лекарство изымается максимально оперативно.

Следует понимать, что "Преднизолон Эльфа" уже изымали. Это было в конце 2022 года. Тогда поставщик препарата высказал претензии к описанию медикаментов, а также обратил внимание на те же "механические включения" в составе.

К слову, "Преднизол Эльфа" – дженерик, который заменил собой "Инфланефран", "Преднизол" и "Декортин". Эти медикаменты раньше исчезли из российских аптек.

Для чего используют преднизолон? Это гормональный препарат широкого спектра действия. Его используют для борьбы с аллергиями, шоковыми состояниями, бронхиальными астмами, отеками мозга, системной красной волчанкой и ревматоидным артритом, заболеваниями кожи и глаз, острой надпочечной недостаточностью и рядом других заболеваний.

Напомним, что еще в конце сентября 2022 источники в украинских спецслужбах рассказывали о существенных проблемах россиян в фармакологии. Известно, что наблюдается дефицит антигистаминных, обезболивающих и даже жаропонижающих. Как видите, с проблемой справиться не смогли, даже используя так называемое "импортозамещение". Ведь лекарства, привезенные из других стран, оказались не менее опасными, чем их отсутствие.