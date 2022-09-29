По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, речь идет прежде всего о средствах для остановки кровотечений, гемостатических бинтах, окклюзионных пластырях и декомпрессионных иглах. Все эти средства, почти никогда не выдававшиеся в русской армии солдатам, командование просит мобилизованных покупать себе самостоятельно.

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Конечно, сами "чмобики" очень хотят выжить на войне, ведь уже полностью поняли, что никакой легкой прогулки для них в кремле не подготовили. Так что десятки тысяч родственников ринулись в аптеки, чтобы собрать будущему "грузу 200" все необходимое для войны.

Медицинская система к такому не готовилась

В первые же дни объявления мобилизации семьи "чмобиков" буквально выгребли из аптек по всей россии жгуты, окклюзийки, пластыри и пилюли, которые должны быть в аптечке солдата.

Параллельно с этим очень удачно отработали перекупы, которые смогли сформировать запас дефицитной продукции и начали продавать ее в интернете. Если до мобилизации жгут стоил от 150 до 200 рублей, то сейчас ценник на него кое-где стартует с двух тысяч.

Это касается буквально каждого средства или медпрепарата, на который мгновенно повысился спрос.

Впрочем, ситуация оказалась гораздо хуже, чем ожидали в кремле и российском минздраве. Как оказалось, за более чем 7 месяцев войны производители и дилеры не смогли организовать поставки в аптеки, больницы и склады всего, что необходимо на фронте и в гражданской медицине. Поэтому дефицит антигистаминных, обезболивающих и даже жаропонижающих в россии окончательный и разрушительный. В ближайшее время спрос на эти препараты будет просто невероятным, а поставки товаров в аптеки не наладятся.

Более того, большие перебои со снабжением ожидают больницы, где также исчезнут необходимые лекарства. Нехватку кровоостанавливающих средств уже испытывают медики скорой, поскольку из-за путинской войны у них также заканчиваются жгуты. И это приведет к увеличению числа смертностей среди гражданского населения россии.

Также мобилизация очень серьезно влияет на возможность медицинских учреждений оказывать помощь россиянам. Потому что повестки массово получают врачи и медсестры. Работников учреждений здравоохранения будут массово отправлять на фронт, так что получить доступ к лечению обычным людям будет крайне сложно.

Мобилизированные россияне уже болеют дизентерией и COVID-19

Кроме того, проведение мобилизации в россии накладывается на очередную волну пандемии COVID-19. "Чмобиков" содержат тысячами в школах и спортзалах, что приводит к распространению целого ряда заболеваний. В некоторых местах сбора мобилизованной орды уже произошли вспышки дизентерии и коронавирусной болезни.

Так что даже кратковременное собрание перед отправкой на передовую переживут не все мобилизованные. Особенно с учетом того, что в армию набирают лиц без прохождения какой-либо медицинской комиссии.