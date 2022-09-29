За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, йдеться передусім про засоби для зупинки кровотеч, гемостатичні бинти, оклюзійні пластири та декомпресійні голки. Всі ці засоби, які майже ніколи не видавали у російській армії солдатам, командування просить мобілізованих купувати собі самостійно.

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Звісно, що самі "чмобіки" дуже хочуть вижити на війні, адже вже цілком зрозуміли, що ніякої легкої прогулянки для них у кремлі не підготували. Тож десятки тисяч родичів кинулися до аптек аби зібрати майбутньому "вантажу 200" все необхідне для війни.

Медична система до такого не готувалася

У перші ж дні оголошення мобілізації родини "чмобіків" буквально вигребли з аптек по всій росії джгути, оклюзійки, пластирі та пігулки, які мають бути в аптечці солдата.

Паралельно із цим дуже вдало відпрацювали перекупи, які змогли сформувати у себе запас дефіцитної продукції та почали продавати її в інтернеті. Якщо до мобілізації джгут коштував від 150 до 200 рублів, то зараз цінник на нього подекуди стартує з двох тисяч.

Це саме стосується буквально кожного засобу чи медпрепарату, на який миттєво підвищився попит.

Втім, ситуація виявилася набагато гіршою, ніж очікували у кремлі та у російському мінздраві. Як виявилося, за понад 7 місяців війни виробники та дилери не змогли організувати постачання до аптек, лікарень та складів всього, що необхідно на фронті та у цивільній медицині. Тож дефіцит антигістамінних, знеболювальних та навіть жарознижувальних у росії є остаточним та руйнівним. Найближчим часом попит на ці препарати буде просто неймовірним, а постачання товарів в аптеки не налагодиться.

Ба більше, великі перебої з постачанням очікують на лікарні, де також зникнуть необхідні ліки. Нестачу кровоспинних засобів вже відчувають медики швидкої, оскільки через путінську війну у них також закінчуються джгути. І це призведе до збільшення кількості смертності серед цивільного населення росії.

Також мобілізація вкрай серйозно впливає на можливість медичних закладів надавати допомогу росіянам. Бо повістки масово отримують лікарі та медсестри. Працівників закладів охорони здоров'я масово відправлятимуть на фронт, тож отримати доступ до лікування звичайним людям буде вкрай складно.

Мобілізовані росіяни вже хворіють на дизентерію та COVID-19

Крім того, проведення мобілізації у росії накладається на чергову хвилю пандемії COVID-19. "Чмобіків" утримують тисячами у школах та спортзалах, що призводить до розповсюдження цілої низки захворювань. У деяких місцях збору мобілізованої орди вже сталися спалахи дизентерії та коронавірусної хвороби.

Тож навіть короткотривалі збори перед відправленням на передову переживуть геть не всі мобілізовані. Особливо, якщо врахувати, що до війська набирають осіб без проходження хоча б якоїсь медичної комісії.