Россиянин применил огнемет и гарпун во время ссоры из-за электричества: эпическое видео
В России мужчина поджег соседа из самодельного огнемета и прострелил гарпуном шею женщине. Конфликт начался из-за "кражи электроэнергии".
Российские СМИ сообщают о курьезной стычке между россиянами вблизи Владивостока.
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В поселке Трудовое в 30 километрах от Владивостока в садовом некоммерческом обществе "расследовали" хищение электроэнергии. Все началось с того, что там экскаватор выкопал кабель, разозливший одного из местных жителей. Тогда он выбежал на улицу с самодельным огнеметом и поджег из него соседа Эдуарда, пытавшегося отобрать оружие. Сосед запылал от головы до ног. Неравнодушные люди сбили с него пламя и стащили одежду, после чего отпаивали водой.
Однако бунтарь против кабеля после этого не успокоился: подошел со спины к главе садового общества Нины и пробил ей насквозь шею стрелой из ружья для подводной охоты.
После этого нападавший скрылся в своем доме, и его жена принялась держать оборону. Женщина заливала газом всех, кто хотел добраться до мужа.
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Среди раненых – сам нападающий
Пострадавших госпитализировали в больницу: руководители общества сделали операцию, а парень с ожогами в тяжелом состоянии – огнем поражено 60% тела.
Скрутить горе-супругов таки удалось. А сам нападающий получил ожоги, поэтому его доставили в больницу. Российская полиция открыла дело о покушении на убийство.