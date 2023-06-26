Росіянин застосував вогнемет та гарпун під час сварки за електрику: епічне відео ворожих буднів

В Росії чоловік підпалив сусіда із саморобного вогнемета та прострелив гарпуном шию жінці. Конфлікт розпочався через "розкрадання електроенергії".

Російські ЗМІ повідомляють про курйозну сутичку між росіянами поблизу Владивостока.

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У селищі Трудове за 30 кілометрів від Владивостока в садовому некомерційному товаристві "розслідували" розкрадання електроенергії. Все почалося з того, що там екскаватор викопав кабель, що розлютило одного з місцевих жителів. Тоді він вибіг на вулицю із саморобним вогнеметом і підпалив із нього сусіда Едуарда, який намагався відібрати зброю. Сусід запалав від голови до ніг. Небайдужі люди збили з нього полум'я і стягли одяг, після чого відпоювали водою.

Проте бунтар проти кабелю після цього не заспокоївся: підійшов зі спини до очільниці садового товариства Ніни й пробив їй наскрізь шию стрілою з рушниці для підводного полювання.

Після цього нападник втік і сховався у своєму будинку, тож його дружина взялася тримати оборону. Жінка заливала газом усіх, хто хотів дістатися до чоловіка.

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Серед поранених – сам нападник

Постраждалих госпіталізували до лікарні: очільниці товариства зробили операцію, а хлопець з опіками у важкому стані – вогнем уражено 60% тіла.

Скрутити горе-подружжя таки вдалося. А сам нападник зазнав опіків, тож його доставили до лікарні. Російська поліція відкрила справу щодо замаху на вбивство.