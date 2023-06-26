У п'ятницю, 23 травня, на Ковиктинському родовищі в Іркутській області побились три сотні людей. Якщо не знати, що на дворі 2023 рік, то можна припустити, що ця подія відбулась у Радянському Союзі, коли справді за місце в черзі могли й не лише в морду дати, – інформує 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Побилися не російські громадяни

Уточнимо, що сутичка сталася між громадяни Киргизії і Таджикистану, які, очевидно, приїхали в Росію на заробітки. Приводом для бійки стало те, що хтось уліз у чергу по їжу – конфлікт не вдалося вирішити на місці. Тоді й киргизи пішли до вагончиків із таджиками для того, аби "розібратися в ситуації".

Після зіткнень до лікарні з травмами голови та забоями доправили 9 осіб – на думку слідчих, саме вони брали найактивнішу участь у бійці,

– написало одне з російських видань.

Також інше медіа опублікувало інформацію про травми цих дев'ятьох осіб:

Маматов А. – рубані рани голови;

Чоршанбієв Ф. – закрита черепно-мозкова травма, струс мозку.

Нормуратов М. – рубані рани голови;

Алмазбеков А. – рвано-забита рана черевної порожнини;

Білалов А. – ЗЧМТ, струс мозку;

Сайдалі Б. – численні забої на голові;

Атирбеков Б. – численні забої на голові;

Сафаров Д. – численні забої на голові;

Іскандарм М. – численні забої на голові.

Бійка за місця в черзі у Росі: дивіться відео з росЗМІ

Зверніть увагу! Відомо, що зараз у цій ситуації розбираються правоохоронні органи. Окрім того, поінформовано про бійку співробітників іркутського відділення міністерва закордонних справ.

Росіяни і "курйози": актуальне

Згадаємо до цієї теми про інші дотепні ситуації, що траплялися або в Росії, або з громадянами цієї країни.