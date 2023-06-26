У п'ятницю, 23 травня, на Ковиктинському родовищі в Іркутській області побились три сотні людей. Якщо не знати, що на дворі 2023 рік, то можна припустити, що ця подія відбулась у Радянському Союзі, коли справді за місце в черзі могли й не лише в морду дати, – інформує 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.
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Побилися не російські громадяни
Уточнимо, що сутичка сталася між громадяни Киргизії і Таджикистану, які, очевидно, приїхали в Росію на заробітки. Приводом для бійки стало те, що хтось уліз у чергу по їжу – конфлікт не вдалося вирішити на місці. Тоді й киргизи пішли до вагончиків із таджиками для того, аби "розібратися в ситуації".
Після зіткнень до лікарні з травмами голови та забоями доправили 9 осіб – на думку слідчих, саме вони брали найактивнішу участь у бійці,
– написало одне з російських видань.
Також інше медіа опублікувало інформацію про травми цих дев'ятьох осіб:
- Маматов А. – рубані рани голови;
- Чоршанбієв Ф. – закрита черепно-мозкова травма, струс мозку.
- Нормуратов М. – рубані рани голови;
- Алмазбеков А. – рвано-забита рана черевної порожнини;
- Білалов А. – ЗЧМТ, струс мозку;
- Сайдалі Б. – численні забої на голові;
- Атирбеков Б. – численні забої на голові;
- Сафаров Д. – численні забої на голові;
- Іскандарм М. – численні забої на голові.
Бійка за місця в черзі у Росі: дивіться відео з росЗМІ
Росіяни і "курйози": актуальне
Згадаємо до цієї теми про інші дотепні ситуації, що траплялися або в Росії, або з громадянами цієї країни.
- В районі Олешок на Херсонщині російські десантники відкрили вогонь по позиціях своїх "побратимів". Вони думали, що там дислокуються Збройні Сили. Фейкове повідомлення підхопили пропагандисти.
- Лідер ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин розпочав заколот, який не протримався довше однієї доби. Однак його найманцям вдалось захопити Ростов-на-Дону. За день, росіяни згребли усі полиці в магазинах міста.
- Також деякі представники ворожої держави, аби завадити вагнерівцям, того дня рили ями на дорогах. Уже через декілька годин вони були змушені їх засипати.