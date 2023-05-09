Отпраздновал возвращение с войны: в России оккупанта застрелил односельчанин

В России каждый день проходит трэш. Так, недавно в Новосибирской области мужчина застрелил оккупанта во время его празднования возвращения с войны.

Как оказалось, убитый оккупант также был дважды судим. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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В России односельчанин застрелил оккупанта

Как стало известно, в Новосибирской области мужчина застрелил двух человек, напавших на его семью. Один из убитых – оккупант, воевавший в Украине, он праздновал с друзьями свое возвращение с фронта.

Убийство произошло в конце апреля 2023 в селе Толмачево Новосибирской области. Принимавший участие в войне оккупант Евгений Хотьков выпивал в компании знакомых, приехавших отметить его возвращение из Украины.

Хотьков с друзьями пришли в местный магазин и начали оскорблять покупателей. Среди них был другой житель Толмачево Вячеслав Мокин с сыном. В итоге между мужчинами произошел конфликт.

Позже оккупант с друзьями пошли в дом мужчины с битами и палками. Один из нападавших угрожал изнасиловать жену Мокина. Он предупредил, что будет стрелять, произвел предупредительный выстрел, а затем открыл огонь по нападающим.

В итоге были убиты захватчик Хотьков и житель поселка Коченево. Еще двое мужчин получили ранения.

Судимый вагнеровец вернулся с фронта и убил человека

Недавно наемник ЧВК "Вагнера" вернулся с фронта и лишил жизни человека. Ранее россиянин уже был осужден за убийство.

По предварительным данным, вагнеровца зовут Георгий Сиукаев. Он уже отбывал срок за убийство, совершенное в 2014 году. Мужчина должен был сидеть в тюрьме, но был завербован Пригожином.

В СМИ сообщалось, что погибшим оказался 38-летний Сослан Валиев. Он был болен ДЦП.