В России вспыхнул скандал из-за наркотиков, избиения и вымогательства в армии
Источник:телеграм-канал Mash
В одной из воинских частей России вспыхнул немалый скандал. Там парни в военной форме жестоко избили и требовали деньги и телефон у своего товарища.
Произошедшее сняли на камеру и опубликовали в сети. Его уже изучают российские правоохранители.
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На обнародованных кадрах видно как парни наносят удары и требуют от жертвы 20 тысяч рублей и телефон. В комментариях сообщили, что нападавшими являются военнослужащие по имени:
- Исмаил,
- Шамиль,
- Залибек.
Они жестоко избивают какого-то Ислама за то, что он "кинул пацанов".
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Что стало причиной конфликта
Как сообщает телеграм-канал Baza, у Ислама требуют 20 тысяч рублей и телефон, который нужно "отформатировать". Вероятно, речь идет о том, что на смартфоне осталось видео, на котором военнослужащий вдыхает носом белый порошок, который добыл из таблеток.
Видео с употреблением, вероятно, наркотиков опубликовали перед сценой избиения. Следственный комитет России уже начал проверку этого видео. Расследование продолжается.