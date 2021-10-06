Одним из последних событий стала показательная передача УАЗ "Патриот" с якобы шахт Донбасса на вооружение боевикам. Об этом подробнее в эфире 24 каналу рассказал волонтер, представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm, военный эксперт Михаил Макарук.
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По мнению эксперта, оккупационные силы все больше интегрируются в структуру и командование, для прямого подчинения южному военному округу России.
Они и так являются полноценными единицами военного объединения, но сейчас еще больше стараются быть частью российской армии, не скрывая этого.
Михаил Макарук о ситуации на Донбассе: смотрите видео
Последние события на Донбассе: коротко
- Вечером 5 октября во время очередного нарушения перемирия на Донбассе ранили 2 наших военных.
- Омбудсмен Людмила Денисова заявила о почти 14 000 погибших за 8 лет войны на Донбассе.
- По последней информации украинских разведчиков, оккупанты проводят усиленную подготовку для активизации обстрелов украинских позиций.
- Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом. В Кремле назвали это "нецелесообразным".