Враг совершил обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Важно Российские оккупанты готовятся к активизации обстрелов на Донбассе, – разведка
В каком состоянии наш военный
После обстрела оккупантов наш защитник получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Сейчас состояние его здоровья – средней тяжести.
Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России,
– пишет Оперативно-тактическая группировка "Восток".
Заметим, что с начала текущих суток, 5 октября, оккупанты обстреляли позиции украинских военных минимум 3 раза. В результате вражеских атак один из украинских военных получил осколочное ранение.
Как прошли сутки на Донбассе
- В течение 4 октября боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня. Оккупанты били возле Лебединского, Новотошковского.
- Обстреливали из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Украинские военные открывали ответный огонь и заставили их прекратить огневую активность. К счастью, потерь среди военнослужащих ООС нет.
Кроме того, в Луганской области боевики применили вражеский беспилотник, вероятно Орлан-10, который пересек линию разграничения.