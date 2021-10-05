Ворог здійснив обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Важливо Російські окупанти готуються до активізації обстрілів на Донбасі, – розвідка

В якому стані наш військовий

Після обстрілу окупантів наш захисник отримав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Наразі стан його здоров'я – середньої тяжкості.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Росії,

– пише Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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