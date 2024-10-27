Бросался с ножом на людей: в Челябинске Росгвардия застрелила бывшего наемника ЧВК Вагнера

В российском Челябинске бывший наемник ЧВК Вагнера полуголым бросался на людей с ножом. В результате сотрудникам Росгвардии пришлось застрелить его.

По предварительной информации, инцидент произошел в Тракторозаводском районе Челябинска. Об этом сообщают местные издания, передает 24 Канал.

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В России застрелили бывшего наемника ЧВК Вагнера

Согласно обнародованной информации, в полицию поступило сообщение от местных, что на прохожих бросается агрессивный полуголый мужчина с ножом. Сотрудники патрульно-постовой службы выехали на место, но нарушитель скрылся в одной из квартир.

Отмечается, что после этого на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и мужчина начал бросаться уже на них. Предварительно, сначала им пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух, а затем застрелить нарушителя.

По данным источников российских СМИ, застреленным мужчиной оказался бывший наемник ЧВК Вагнера. Вероятно, как пишут СМИ, ранее он был судим за употребление наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, ранее появилась информация, что в Омске бывшего вагнеровца обвиняют в убийстве 18-летней беременной девушки. До этого пара поссорилась из-за того, что девушка якобы сломала его музыкальную колонку.

Уголовное дело против 36-летнего бывшего бойца ЧВК "Вагнер" Сергея Козлова рассматривает Омский областной суд. Мужчину обвиняют по статье об убийстве женщины, находящейся в состоянии беременности, совершенной с особой жестокостью.