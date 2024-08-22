Мятеж кровавого маньяка Евгения Пригожина наделал немало шума во всем мире. Поход нескольких тысяч крайне опытных наемников на Москву при полном параличе российской власти и силовых структур в случае своего успеха мог бы в корне изменить историю. Спекулировать относительно того, захватывали бы убийцы Кремль, спровоцировало бы это распад России или же наоборот только усилило государство-террориста нет никакого смысла. Особенно с учетом того, что сейчас группа "Вагнера" представляет собой относительно небольшую группировку, которую в высшей военно-политической верхушке России решили окончательно уничтожить.

Как повар Путина собрал террористическую банду, которая сильно влияла на целый африканский континент, эффективно (к большому сожалению) воевала в Сирии против плохо обеспеченных вражеских сил, а также была одной из движущих сил во время полномасштабного вторжения? Почему после ликвидации Пригожина Кремль отправил шайку головорезов на задворки Африки с почти полной потерей влияния и отрезанием от основных контрактов? И зачем российские спецслужбы передают информацию о местонахождении вагнеровцев не дружественным к ним организациям, читайте в материале 24 Канала.

Нацисты, ГРУшники и работа в "серой зоне"

Чтобы разобраться, насколько мощной и влиятельной была так называемая группа "Вагнера", стоит хоть немного исследовать ее историю. Острая потребность в развертывании якобы неподконтрольных правительству России военных формирований у Путина появилась в 2013 году. На тот момент в Сирии продолжалась гражданская война, в ходе которой Башар Асад имел вполне-таки серьезные шансы потерять власть. Заходить на территорию САР официальным контингентом Москве очень не хотелось, поскольку на это не было и повода (бункерный фюрер еще пытался делать вид соблюдения Россией международных норм), и не целесообразно с точки зрения порчи отношений с Западом. Особенно с учетом того, что армия страны-террориста как раз становилась на рельсы полного перевооружения после провальной интервенции в Грузию. Словом, попадать под санкции и испытывать цивилизованные страны на прочность в таких условиях российскому лидеру не очень и хотелось, а вот классическая игра "это не мы" его вполне удовлетворяла.

Фирма из Гонконга

Именно так появился "Славянский корпус" – частная военная компания с регистрацией в Гонконге. Де-факто эта структура подчинялась российскому управлению разведки. Контракты с ЧВК подписывали как действующие офицеры спецслужб (которых в случае чего увольняли задним числом), так и отставные убийцы с боевым опытом. Условия работы наемникам описывали сразу: выполнение специализированных задач в Сирии в пользу армии Асада, тренировки подконтрольных правительству бойцов, а также охрана стратегически важных нефтяных месторождений.

Поскольку официально российская власть "не была причастна к действиям наемников", работали они исключительно в так называемой "серой зоне": в случае гибели тела головорезов домой никто не возвращал, а семье выплачивали компенсацию со счетов частной фирмы, а не из государственного бюджета. Никаких льгот или социальных гарантий как участники боевых действий наемники также не имели. Зато им гарантировали полную безнаказанность за совершение военных преступлений, а также немаленькую зарплату.



Одни из первых путинских "ихтамнетов". Сирия, 2013-й год / Фото из российских соцсетей наемника Виктора Ермакова

В Сирии "Славянский корпус" пробыл очень недолго. Группу из примерно 300 человек, которых отправили на помощь Асаду, отправили в "серую зону" в поселок Хишам. Задачей наемников было захватить нефтеперерабатывающий завод. Однако сирийские демократические силы смогли окружить россиян и нанести им потери. Выжить последние смогли только благодаря решению Дмитрия Уткина бежать с поля боя, а также из-за пылевой бури, которая прикрыла отход группы.

Впрочем, некоторые наемники во время побега потеряли свои личные вещи и документы, из-за чего всему миру стало известно, что "они там есть", а Кремль с его заигрыванием в миротворчество попал в неудобную геополитическую ситуацию.

Поэтому неудивительно, что провал ЧВК привел к тому, что между российскими спецслужбистами и официальными владельцами ЧВК Вадимом Гусевым и Евгением Сидоровым пробежала черная кошка. По возвращению домой обоих функционеров задержали, обвинили в наемничестве и посадили.



Основатели "Славянского корпуса", который стал основой для ЧВК "Вагнера" / Фото из российских псевдоСМИ

Уткин, Пригожин и Донбасс

Именно на обломках этой ЧВК российские власти и создали "Вагнеров". Боевое подразделение группировки возглавил командир 700 отдельного отряда спецназначения второй ГУ ГШ ВС России Дмитрий Уткин, который до этого командовал ротой в "Славянском корпусе". Откровенный нацист, маньяк и поклонник творчества известного немецкого композитора имел позывной "Вагнер", в честь которого и назвали компанию.



Офицер ГРУ и командир ЧВК "Вагнера" Дмитрий Уткин (справа), его заместитель Андрей Трошев и командиры роты Андрей Богатов и Александр Кузнецов (по правое и левое плечо от бункерного) вместе с Путиным / Фото российских пропагандистов

Финансовой стороной вопроса занимался Евгений Пригожин, который уже тогда пользовался доверием Путина, был его поваром и получал постоянные подряды на обеспечение российской армии продуктами. Он через собственные фирмы проводил средства от заказчиков, заносил чемоданы в кабинеты высшего политического руководства России, организовывал определенную логистику, выплачивал зарплаты и компенсации родным погибших наемников.



Кашевар Пригожин прислуживает Путину / Фото российских псевдоСМИ

То есть служил прикрытием, чтобы официальная Москва могла открещиваться от обвинений в использовании своих войск в третьих странах.

Огромный толчок в развитии вагнеровцев дал начало российско-украинской войны. Многочисленные группы российских добровольцев после оккупации Крыма и развязывания боевых действий на Донбассе нуждались и в определенном прикрытии, и финансировании. При этом Кремль в начале агрессии опирался не столько на регулярные войска, сколько на отдельные группы хорошо подготовленных специалистов. Поэтому Уткин и его отряды принимали непосредственное участие в захвате некоторых городов, а также в боях на критически значимых точках фронта.

Согласно данным группы Bellingcat, в составе подконтрольной ГРУ банды действовали офицеры, которые сбивали Ил-76 с десантниками 25 бригады на Луганщине (из ПЗРК стрелял экс-боец "Славянского корпуса" Андрей Лебедев), захватывали сам Луганский аэродром, были свидетелями организации поражения гражданского самолета рейса МН17. Кроме того, террористы этой группировки активно действовали в боях под Иловайском и Дебальцево.



Вагнеровцы в Дебальцево / Фото с флешки ликвидированного оккупанта

Параллельно с этим группа "Вагнера" занималась поиском "одаренных" головорезов и их вербовкой, а также ликвидацией лидеров боевиков, которые не хотели быть полностью подконтрольными Кремлю.

Миллиарды долларов за государственные мятежи

Именно в 2014 и 2015 годах группировка разрослась до уровня полноценной бригады и состояла из отборных головорезов. Впрочем, минские договоренности и ход конфликта на Востоке Украины сводили необходимость работы вагнеровцев на Донбассе на нет. Из-за этого и того факта, что интересы Кремля простирались значительно дальше, применение наемникам нашли очень быстро.



Вагнеровцы возле Саур-Могилы в 2014 году / Фото из соцсетей наемника Сергея Рябихина

ЧВК начала оказывать услуги преступным режимам в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Вагнеровцы в тот или иной период времени появлялись практически везде, где дружественный Путину политический режим сочетался с условиями нестабильности в сфере безопасности.

Кремлевские наемники занимались тренировкой отрядов диктаторов и путчистов, готовили мятежи и занимались поддержкой режимов. В свою очередь Пригожин и его кураторы получали контроль над месторождениями золота, нефти и алмазов. Львиная доля доходов от этой деятельности оседала в карманах кремлевских функционеров, а также направлялась на финансирование деятельности группы "Вагнера".



Боевик "Вагнера" с солдатом армии диктатора ЮАР Фостена-Арканж Туадеры

Именно во время развертывания работы ЧВК в Африке Пригожин начал заниматься еще и политическими процессами. Действуя по заданию российских спецслужб, он заключал контракты на подряды в разных странах мира. Буквально за несколько лет вагнеровцы превратились из обычной российской банды в серьезную группировку, влияющую на геополитические процессы на всем Черном континенте.

Они работали в Ливии в 2014 и 2019 годах, в Мозамбике, Чаде, Венесуэле, Бразилии, ЦАР, Судане, Камеруне, Буркина-Фасо, Конго, Мали и на территории других стран. Действовали как с помощью собственных сил, так и с привлечением рекрутинга непосредственно на местах. При этом наемники не только участвовали в боях, но и проводили кампанию по запугиванию врага: устраивали демонстративные казни с расчленением тел, забивали людей кувалдами, подвергали их невероятным пыткам.

Мясные штурмы – типичная тактика для вагнеров

Впрочем, говорить о каких-то слишком эффективных действиях российских террористов за рубежом будет совсем неправильно. ГРУ в определенной степени ценило очень обученных спецов, подобрать замену которым не так-то и легко. Однако использовали наемников, что называется, по полной. Конечно, в боях против плохо экипированных повстанцев вагнеровцы имели ощутимое преимущество, однако серьезные противники всегда разбивали их вдребезги. Чего стоит только бой под сирийским поселком Хишам, где российское командование сделало вид, что на НПЗ Conoco наступают не причастные к Москве силы. Тогда, в феврале 2018-го, вагнеровцев и бойцов проиранской структуры "Бригада Фатимиюн" буквально разнесли американские военные.

Смотрите видео авиаудара ВВС США по вагнеровцам в сирийском муниципалитете Дайр-эз-Заур:

Получив ответ "нас там нет" от Кремля, в Вашингтоне решили демонстративно наказать нарванных убийц и привлекли как ракетную артиллерию, так и стратегическую авиацию с боевыми дронами. Закончился разгром настолько полной денацификацией наемников, что официальный штаб командования российских сил в Сирии (какая неожиданность) был вынужден умолять американцев о перемирии: чтобы забрать тела ликвидированных террористов и спасти раненых.



"Памятник" погибшим под Хишамом вагнеровцам / Фото с телеграм-каналов, касающихся медиаимперии Пригожина

Аналогичных, но менее известных столкновений с недружественными силами в азиатско-африканской истории ЧВК "Вагнера" немало. Впрочем, несмотря на регулярные существенные потери, Пригожин и подконтрольная ему орда никогда особо не заморачивались с сохранением жизней личного состава. Ведь выполнение задач в странах третьего мира приносило компании настолько большие прибыли, что с вербовкой наемников никогда не возникало проблем. Особенно с учетом того, что после событий на Донбассе Россия была богата на маньяков с хорошей подготовкой и существенным боевым опытом.

Культ смерти и кувалды

Поэтому нечему удивляться, что в начале полномасштабного вторжения ЧВК "Вагнера" представляла собой значительно более мощную группировку, чем большинство бригад вооруженных сил России. В феврале-марте 2022 года наемников использовали для продвижения российских войск на Донбассе как обычное подразделение. Они не имели никаких преференций по сравнению с оккупантами-контрактниками, подчинялись генеральному штабу, и взаимодействовали с другими бригадами без каких-либо существенных проблем.

Когда армия насильников и убийц получила по зубам на Киевщине, Сумщине и Черниговщине, россиянам не удалось прорвать оборону подразделений Объединенных сил на Донецком направлении, а продвижение оккупантов на Юге остановилось, вагнеровцы стали едва ли не единственной группировкой, которая могла продемонстрировать Путину свою эффективность. Благодаря поддержке со стороны российских спецслужб, невероятно сильной медийной поддержке (Пригожин на тот момент уже имел целую информационную империю с кучей СМИ, телеграм-каналов, ботов и т.д.), а также собственным отношениям с диктатором, руководитель ЧВК выбил для себя особые условия. Наемники получали приоритетное снабжение боекомплекта, поддержку авиации, сил логистики и тому подобное. Кроме того, полевым командирам вагнеровцев практически передали в подчинение отряды других оккупационных сил. Тактика заключалась в том, чтобы любым способом обеспечить наемникам возможность продвигаться вперед: сначала на Силы Обороны наступали российские контрактники и отряды из так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в атаку шли уже сами вагнеровцы. Пригожин "обкатывал" мясные штурмы, не считаясь с потерями, а захват полностью уничтоженных населенных пунктов на Луганщине продавал Путину как бешеную победу своей ЧВК.



Города Луганщины вагнеровцы уничтожали, загоняя перед собой кадровых российских военных / Фото "Радио Свобода"

Параллельно с этим в российском обществе силами поварской медиаимперии и государственных пропагандистов формировали культ "музыкантов". Мол, они являются наиболее боеспособным подразделением, который может уничтожать врага при любых условиях. При этом извращенному российскому населению показывали многочисленные ролики с казнями украинских пленных, а также с забиванием кувалдой до смерти собственных солдат. Это вызвало у россиян большое восхищение идеологией вагнеровцев, особенно с учетом того, что во всех каналах в телеграме пригожинские прихвостни пытались контрастировать с подачей информации от кремлевских пропагандистов, у которых "СВО идет по плану".



Кувалда стала символом ЧВК "Вагнера", поскольку ею наемники забивали до смерти своих товарищей по оружию / Фото с российских сайтов с объявлениями

Именно признание больших потерь, публикация роликов с настоящими ужасами войны, а также позиционирование группы "Вагнера" как тех, кто сразу говорит рекрутам об их участии в мясных штурмах, сделали Пригожина и его маньяков крайне популярными в стране-террористе. Изрядно усиливали народную любовь еще и привлечение в ЧВК зеков. Краткосрочные контракты с большими выплатами и реальной возможностью стать свободным человеком в случае выживания в течение срока службы и вообще смотивировали десятки тысяч заключенных присоединиться к войне против Украины.

Бахмут и Соледар "сточили" костяк группировки

Чрезвычайно активные боевые действия, а также безумные штурмы с непрерывным забросом позиций ВСУ живой силой превратили ЧВК в настоящую фабрику смерти. Зарплаты десятков тысяч ликвидированных зеков оседали в карманах у Пригожина, как и выплаты родным погибших. Чем больше потерь несло подразделение, тем больше денег имели его руководители. При этом чем больше атак и отбитых у Сил Обороны позиций демонстрировали наемники, тем сильнее российские чиновники закручивали гайки в тюрьмах, чтобы обеспечить вагнеровцам приток "пушечного мяса".

Именно так Пригожин стал в России значительно более популярным среди народа, чем сам Путин. И начал требовать для своего подразделения все больших ресурсов.

Но на тот момент Кремль уже начал испытывать серьезную нехватку боеприпасов и не мог обеспечивать ежесуточное использование 20+ тысяч артиллерийских снарядов на всех направлениях. В тогда еще подконтрольном Шойгу министерстве обороны начали существенно сокращать поставки БК всем подразделениям, включая ЧВК "Вагнера".

Это совпало во времени с желанием Путина любым способом захватить Бахмут. Поэтому Пригожину пришлось загонять свои подразделения, не имея того огневого вала, который был раньше. И это привело к экспоненциальному росту потерь и усилению конфликта между владельцем частной компании и тувинским оленеводом.



Шойгу, Герасимов, где боеприпасы? (с) / Скриншот из видео Пригожина, на котором он показывал кучу мертвых наемников-зеков

Кровавая битва за Бахмут и Соледар закончилась тем, что потери группы "Вагнера" лишили наемников наступательного потенциала. Несколько тысяч опытных специалистов, переживших бойню, не могли обеспечивать продвижение фронтом при отсутствии постоянного притока "мяса", тогда как в Кремле жестко требовали оккупации новых и новых городов.

Параллельно с этим в клане Шойгу начали перенимать тактику вагнеровцев, и отстранили Пригожина от набора зеков в пользу собственной ЧВК "Патриот". Более того, тогдашний министр обороны издал приказ, согласно которому все наемники должны были подписать контракт с российским ведомством. То есть повара Путина фактически планировали лишить его главного дохода. Все эти факторы привели к мятежу, во время которого вагнеровцы чуть не дошли до Москвы.

Курс на уничтожение

Поход распиаренных убийц на Ростов и столицу России показал, насколько беззащитен режим Путина перед серьезной угрозой. Все силы ФСБшников, армии, полиции и т.д., буквально не оказывали никакого сопротивления повстанцам. Более того, Пригожин пользовался огромной поддержкой среди населения.



Вагнеровцев встречали в Ростове, как героев / Фото российских псевдоСМИ

Поэтому когда его орда захватила Ростов-на-Дону, испуганный фюрер уже изо всех сил бежал в свой бункер. Практически никакого сопротивления вагнеровцы не чувствовали и по дороге в Москву. Они на какое-то время установили контроль над ядерным арсеналом в Воронежской области, с легкостью уничтожили отправленную их бомбить авиацию, разбили немногочисленные армейские подразделения, и вообще имели все шансы зайти в Кремль.



Сбитый "вагнеровцами" воздушный командный пункт / Фото из российских псевдоСМИ

Однако почему-то на подъезде к Белокаменной Пригожин решил развернуть колонны и отказаться от бунта.



В Москве готовились встречать вагнеровцев ну очень ограниченными силами / Фото российских псевдоСМИ

Это решение стало решающим для всей ЧВК "Вагнера", поскольку с момента получения гарантий безопасности для всех участников мятежа, в Кремле решили окончательно уничтожить группировку. Несколько растерянных наемников, которые собирались дойти до Москвы, отправили в Беларусь. Однако часть из них все же переманили подписанием контракта с министерством обороны России. Еще по меньшей мере несколько сотен человек перешли в ЧВК "Редут", которую отправили обеспечивать обязательства Путина перед его друзьями в Африку. Уже в августе 2023-го было понятно, что при лучших сценариях оригинальные вагнеровцы смогут сохранить лишь небольшую часть подрядов в третьих странах. На замену группировке, которая вышла из-под контроля правительства, создали так называемый "Африканский корпус". Возглавил эту террористическую ячейку, которая буквально "отжала" у "музыкантов" главные подряды, заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.



"Африканский корпус" создали в основном из перебежчиков из ЧВК "Вагнера" / Вербовочная листовка террористической организации

Тем вагнеровцам, что решили не перепрыгивать в другие организации, оставили лишь небольшой участок в регионе Сахель. Действуют они в основном в ЦАР, Чаде и Мали. Впрочем, судя по последним событиям, в Кремле все же хотят окончательно закончить с группировкой. Ведь кроме боевиков из "Африканского корпуса" после начала событий на Курщине российское командование вернуло в строй именно остатки из Мали. Которых сразу забросили в опасные участки фронта (с определенным сливом информации о местах их дислокации), где наступали украинские силы. Это привело к потере Кремлем контроля по меньшей мере над двумя населенными пунктами, а также к значительному количеству погибших остатков ЧВК "Вагнера". Словом, судя по всему, российская верхушка хочет так или иначе избавиться от тех наемников, которые не перешли под ее полный контроль.

Кроме того, в Курской области находятся еще и более 200 бывших вагнеровцев, которые в конце 2023 года подписали контракты с кадыровским "Ахматом".



Нацист Александр "Ратибор" Кузнецов вместе с командующим "Ахмата" Апты Алаудиновым / Скриншот из видео с телеграма Кадырова

Сделали это ради денег террористы, которые были адептами фашистской идеологии. Поэтому если добавить к этому еще и постоянные конфликты действительно боевых "музыкантов" с тиктокерами, трудно даже представить, что чувствуют маньяки, когда смотрят на бегство ряженых бородачей. Впрочем, чего только не будет терпеть российский вояка ради денег.

От вчерашних героев до полного забвения меньше года

Путин убил Пригожина, Уткина и еще ряд приближенных к повару лиц 23 августа 2023-го. Бизнес-джет самолет Embraer разбился в Тверской области на пути из Санкт-Петербурга в Москву.

Правоохранители практически сразу закрыли расследование относительно инцидента, а пропагандистские СМИ пытались продвинуть в массы нарратив о том, что на борту произошел взрыв по вине кого-то из "музыкантов".

Хоронили кровавого миллиардера в закрытом режиме, чтобы прощание с "героем" не превратилось в бунт многочисленных фанатов. После этого имя уничтоженного террориста прекратили упоминать в российских СМИ. Федеральные пропагандисты также начали делать вид, будто никогда не было ни ЧВК, ни их бунта.

Когда-то идеологически "прокачанные" культом кувалды наемники Пригожина разбежались по разным подразделениям, где им дали возможность зарабатывать убивая. Забыли о самом Пригожине и рядовые россияне. За почти год после его похорон вспоминали террориста разве что после того, как его памятник облили краской, а в руку маньяка вложили фаллоимитатор.



Когда-то практически все россияне считали его героем / Скриншот видео с российских каналов в телеграм

В соцсетях уничтоженного Кремлем владельца группы "Вагнера" практически не упоминали вплоть до того момента, пока Украина не взяла под контроль часть Курщины. После того как главарь ЧВК "Паладин" Геогрий Закревский обвинил Путина и все российское руководство в провале на фронте и в политике, его начали сравнивать с Пригожиным. Большинство россиян в обсуждениях сходились во мнении, что если бы "марш справедливости" дошел до своего логического конца, страна-бензоколонка не потеряла бы часть по-настоящему своих территорий.

Поэтому за год с момента смерти приспешника бункерного фюрера вся его империя оказалась раздерибанена. Убийцы, которых чуть ли не вся Россия считала героями, теперь ею забыты, преданы и обречены на смерть. В боях за неизвестные цели спецслужбистских верхушек России, от рук повстанцев в забытых богом городах Африки или же от рук наших разведчиков.